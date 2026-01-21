Prima pagină » Știri externe » Usha Vance, soția vicepreședintelui JD Vance, anunță că este însărcinată cu al patrulea copil

Usha Vance, soția vicepreședintelui JD Vance, anunță că este însărcinată cu al patrulea copil

Usha Vance, soția vicepreședintelui american JD Vance, a anunțat că este însărcinată cu al patrulea copil.
Usha Vance, soția vicepreședintelui JD Vance, anunță că este însărcinată cu al patrulea copil
Iulian Moşneagu
21 ian. 2026, 07:29, Știri externe

Usha Vance a anunțat pe X că este însărcinată și că așteaptă un băiat, care urmează să se nască la sfârșitul lunii iulie, potrivit BBC.

Într-un mesaj publicat marți pe contul ei, se precizează că „Usha și bebelușul se simt bine”.

JD Vance și soția sa, Usha, în vârstă de 40 de ani, au deja trei copii: Ewan, Vivek și Mirabel.

Usha Vance (născută Chilukuri) s-a născut și a crescut în suburbiile din San Diego, California. Părinții ei au emigrat din statul indian Andhra Pradesh: tatăl este inginer mecanic, iar mama biolog molecular.

Ea l-a cunoscut pe JD Vance în 2010, când erau studenți la Yale.

Înainte să devină „a doua doamnă” a SUA, Usha Vance a lucrat ca jurist. A fost și consilier pentru magistrați conservatori, între care președintele Curții Supreme, John Roberts.

JD Vance este unul dintre cei mai vocali susținători, în administrația Trump, ai creșterii natalității în SUA.

„Spun foarte simplu: vreau mai mulți copii în Statele Unite ale Americii”, a declarat el în 2025.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor