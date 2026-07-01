Ploile au dat bătăi de cap în București. O importantă stație de metrou, închisă după ce a fost inundată

Metrorex anunță miercuri dimineață că stația de metrou Piața Victoriei 2 este închisă temporar, ca urmare a infiltraţiilor provocate de precipitaţiile abundente din cursul nopții.

„(…) Calea de rulare din stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, stația Piața Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervențiilor necesare și remedierea situației”, a transmis Metrorex.

În aceste condiții, și circulația trenurilor de pe Magistrala 1 este afectată și se desfășoară astfel:

între staţiile Dristor 2 şi Ştefan cel Mare, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Ştefan cel Mare, la linia 2;

între staţiile Republica şi Gara de Nord 1, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Gara de Nord 1.

„Metrorex precizează că toate staţiile de metrou sunt echipate cu instalaţii de pompare pentru evacuarea apei, care funcţionează automat în cazul înregistrării unor debite ridicate. De asemenea, personalul de exploatare este instruit să intervină de urgenţă, conform procedurilor operaţionale specifice, pentru limitarea efectelor unor astfel de evenimente şi restabilirea circulaţiei în condiţii de deplină siguranţă”, a mai transmis compania.

RO-Alert de cod roșu în cursul nopții

În contextul ploilor abundente, autoritățile au emis, în cursul nopții, mesaje RO-Alert de cod roșu pentru București și Ilfov. Ultimul mesaj transmis a fost valabil până la ora 02:00, după ce avertizarea meteo fusese extinsă.

Totodată, traficul feroviar a fost dat peste cap în mai multe zone din țară, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică a liniei de contact și căderi de arbori pe calea ferată.

Și unele zboruri de pe cele două aeroporturi din Capitală au fost deviate.