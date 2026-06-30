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Furtuna care a lovit Capitala afectează traficul aerian. Un avion a fost deviat la Sibiu

Traficul aerian de pe aeroporturile din București este afectat în noaptea de marți spre miercuri de furtuna puternică care a lovit Capitala, mai multe aeronave fiind nevoite să își modifice planurile de zbor din cauza condițiilor meteorologice severe.
Furtuna care a lovit Capitala afectează traficul aerian. Un avion a fost deviat la Sibiu
EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iul. 2026, 00:40, Social
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Potrivit BoardingPass, un avion Ryanair care efectua o cursă din Londra către București a aterizat la Sibiu, după ce nu a mai putut continua zborul către Capitală.

Totodată, mai multe aeronave care au ca destinație Bucureștiul se află în așteptare în spațiul aerian, până la îmbunătățirea condițiilor meteo.

Și operațiunile de decolare de pe aeroporturile din Capitală sunt temporar suspendate din cauza furtunii.

În nordul Bucureștiului se înregistrează ploi torențiale și descărcări electrice frecvente. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizarea Cod Roșu de furtună până la ora 00:50.

Mesajele RO-Alert emise de autorități au fost recepționate inclusiv pe frecvențele radio utilizate pentru comunicațiile dintre piloți și controlorii de trafic aerian.

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