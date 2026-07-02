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UPDATE: Circulația metroului în stația inundată a fost reluată în condiții normale

Circulația metrourilor pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, după finalizarea intervențiilor pentru evacuarea apei acumulate în urma furtunii care a afectat Capitala, au anunțat Metrorex și ISU București-Ilfov.
UPDATE: Circulația metroului în stația inundată a fost reluată în condiții normale
Sursa foto: Facebook/Meteoplus
Alexandra-Valentina Dumitru
02 iul. 2026, 06:46, Social
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UPDATE

Metrorex a anunțat că „circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2 începând cu ora 6.30”.

„În urmă cu scurt timp s-a încheiat intervenția pentru extragerea apei acumulate in stația de metrou Piața Victoriei. În acest moment sunt scoase din tunel motopompele utilizate în regim continuu pe toată durata noptii”, a transmis Isu București Ilfov.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Metrorex a transmis că trenurile circulă între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare, la linia 2.

De asemenea, circulația este asigurată între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

Potrivit companiei, pentru evacuarea volumului foarte mare de apă acumulat în stația Piața Victoriei 2 s-a intervenit permanent timp de peste 24 de ore cu cele 20 de motopompe din dotare, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Apa Nova și Ministerului Apărării Naționale.

Echipele de specialitate acționează în regim continuu pentru restabilirea condițiilor de exploatare în deplină siguranță”, a transmis Metrorex, care a precizat că va anunța momentul reluării circulației normale.

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