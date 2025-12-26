Destinația preferată a persoanelor peste 55 de ani și a pensionarilor. Nu e Grecia, Franța sau Italia

Destinația favorită a britanicilor cu vârste de peste 55 de ani a fost dezvăluită după ce un studiu a arătat că în 2024, mai mult de șase milioane de călătorii către țara populară au fost făcute de persoane peste 55 de ani, cu o sumă uriașă de 5,27 milioane de lire sterline cheltuită acolo.

De ce Spania, nu Franța, Italia sau Grecia?

Franța, Italia sau Grecia, toate aflate la doar câteva ore distanță și oferind totul, de la vreme frumoasă și peisaje pitorești până la mâncare delicioasă și o abundență de activități, ar părea alegeri logice. Cu toate acestea, Spania este alegerea de vacanță favorită a britanicilor cu vârste de peste 55 de ani, scrie Express.

Acest lucru se datorează probabil mai multor factori, cum ar fi accesibilitatea, soarele pe tot parcursul anului în anumite regiuni și ritmul de viață relaxant care face ca Spania să funcționeze atât pentru o vacanță scurtă, cât și pentru o escapadă mai lungă.

Orașe accesibile și transport public bun

Varietatea orașelor accesibile pe jos și transportul public bun fac ca deplasarea să fie ușoară și mai confortabilă pentru persoanele în vârstă.

Spania devine, de asemenea, foarte populară în această perioadă a anului, când vremea rece domină. Spania oferă temperaturi blânde.

Potrivit asociației de turism ABTA, atât Spania continentală, cât și Insulele Canare raportează vânzări puternice pentru sezonul actual.

Creștere turistică în extrasezon

Președintele Insulelor Baleare salută, de asemenea, ideea că industria turismului destinației crește „ca niciodată” atât în sezonul mediu, cât și în cel scăzut.

Marga Prohens a declarat că „schimbarea tendinței” a fost adusă de angajamentul față de turismul cultural și sportiv, care permite ca „vârfurile” numărului de turiști să fie „deplasate din sezonul de vârf către alte luni”.

Ea a adăugat: „Ne concentrăm pe cultură, vrem ca aceasta să fie o atracție pentru cei care ne vizitează dincolo de lunile de vară. Această strategie funcționează. Reținere în timpul verii, cu o creștere sub 1%, și creștere ca niciodată în lunile sezonului mediu și scăzut. Vrem să conducem transformarea turismului în toată Europa, să fim o regiune care este văzută ca o poveste de succes în turismul durabil și regenerativ”.