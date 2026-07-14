Ai de primit un colet în timp ce ești în concediu? Iată sfaturile ANCOM

Potrivit ANCOM, pentru evitarea unor situații neprevăzute în perioada condediilor este necesară planificarea atentă și utilizarea opțiunilor flexibile de livrare.

Astfel, specialiștii autorității recomandă verificarea termenului estimat de livrare înainte de plasarea comenzii. În acest fel, cumpărătorul poate să se asigure că va primi coletul la adresa indicată atunci când este casă.

În cazul în care livrarea se suprapune peste perioada concediului, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice dacă magazinul online sau livratorul oferă opțiuni precum reprogramarea livrării sau redirecționarea coletului către o altă adresă.

Colete livrate prin sistem automat

În cazul în care coletul urmează să fie livrat printr-un sistem automat, cumpărătorii trebuie să știe că termenul de ridicare este de minimum 36 de ore din momentul avizării cu privire la depunerea în sistem. Specialiștii amintesc că unii furnizori oferă, de regulă contra cost, posibilitatea prelungirii acestui termen.

De asemenea, ANCOM le reamintește utilizatorilor să verifice cu atenție adresa de livrare înainte de finalizarea comenzii și să păstreze confirmarea comenzii și codul de urmărire (AWB) până la primirea coletului. Aceste informații pot fi utile în cazul formulării unei reclamații.

Atenție la datele cu caracter personal

ANCOM atrage atenția că eticheta unui colet poate contine și date cu caracter personal precum numele destinatarului, adresa, numărul de telefon și codul de urmărire al trimiterii. Specialiștii recomandă utilizatorilor să nu publice fotografii în care datele de expediere înscrise pe colet sunt vizibile, să nu distribuie numărul de urmărire (AWB) sau codurile de ridicare în spatiul public.

De asemenea, înainte de a arunca ambalajul, etichetele care conțin date personale ar trebui îndepărtate sau făcute ilizibile.

„Dacă utilizatorul nu poate prelua personal coletul, acesta poate utiliza, atunci când sunt disponibile, opțiunile alternative oferite de furnizor pentru redirecționarea sau reprogramarea livrării, în locul solicitării ca trimiterea poștala să fie lăsată în spații nesupravegheate”, mai arată ANCOM.