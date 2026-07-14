Prima pagină » Life-Inedit » Ai de primit un colet în timp ce ești în concediu? Iată sfaturile ANCOM

Ai de primit un colet în timp ce ești în concediu? Iată sfaturile ANCOM

Ce trebuie să faci dacă produsele pe care le-ai comandat urmează să fie livrate chiar în perioada în care ești plecat în concediu? Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) are câteva recomandări pentru tine.
Ai de primit un colet în timp ce ești în concediu? Iată sfaturile ANCOM
Cosmin Pirv
14 iul. 2026, 17:33, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit ANCOM, pentru evitarea unor situații neprevăzute în perioada condediilor este necesară planificarea atentă și utilizarea opțiunilor flexibile de livrare.

Astfel, specialiștii autorității recomandă verificarea termenului estimat de livrare înainte de plasarea comenzii. În acest fel, cumpărătorul poate să se asigure că va primi coletul la adresa indicată atunci când este casă.

În cazul în care livrarea se suprapune peste perioada concediului, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice dacă magazinul online sau livratorul oferă opțiuni precum reprogramarea livrării sau redirecționarea coletului către o altă adresă.

Colete livrate prin sistem automat

În cazul în care coletul urmează să fie livrat printr-un sistem automat, cumpărătorii trebuie să știe că termenul de ridicare este de minimum 36 de ore din momentul avizării cu privire la depunerea în sistem. Specialiștii amintesc că unii furnizori oferă, de regulă contra cost, posibilitatea prelungirii acestui termen.

De asemenea, ANCOM le reamintește utilizatorilor să verifice cu atenție adresa de livrare înainte de finalizarea comenzii și să păstreze confirmarea comenzii și codul de urmărire (AWB) până la primirea coletului. Aceste informații pot fi utile în cazul formulării unei reclamații.

Atenție la datele cu caracter personal

ANCOM atrage atenția că eticheta unui colet poate contine și date cu caracter personal precum numele destinatarului, adresa, numărul de telefon și codul de urmărire al trimiterii. Specialiștii recomandă utilizatorilor să nu publice fotografii în care datele de expediere înscrise pe colet sunt vizibile, să nu distribuie numărul de urmărire (AWB) sau codurile de ridicare în spatiul public.

De asemenea, înainte de a arunca ambalajul, etichetele care conțin date personale ar trebui îndepărtate sau făcute ilizibile.

„Dacă utilizatorul nu poate prelua personal coletul, acesta poate utiliza, atunci când sunt disponibile, opțiunile alternative oferite de furnizor pentru redirecționarea sau reprogramarea livrării, în locul solicitării ca trimiterea poștala să fie lăsată în spații nesupravegheate”, mai arată ANCOM.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
GSP.ro
Cea mai mare agenție de rating, Fitch, care poate arunca România la „junk”, față în față cu Ministerul de Finanțe. Cine participă și ce se discută
Gandul
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Cancan
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
Libertatea
ANM a făcut anunțul! Vremea se schimbă din nou, iar începutul lui august aduce temperaturi neașteptate
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da