Protest în Piața Victoriei, organizat de Confederația Meridian: Sute de sindicaliști au ieșit în stradă pentru a-și cere drepturile

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, marţi, un miting de protest în Piaţa Victoriei, între orele 10:30 – 14:30. La acest eveniment iau parte sindicalişti aparţinând tuturor confederaţiilor sindicale naţionale, membrii ai federaţiilor şi asociaţiilor profesionale, ale pensionarilor civili şi militari, asociaţiilor revoluţionarilor, studenţilor.
Diana Nunuț
28 apr. 2026, 11:51, Social

Marți, în Piața Victoriei, în intervalul orar 10:30 – 14:30, are loc un miting de protest organizat de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, la care iau parte sindicaliști din diverse domenii de activitate: silvicultură, transport feroviar, administraţie publică, poliţie, învăţământ, sănătate, minerit și siderurgie.

Sindicaliştii se declară nemulţumiţi de „măsuri guvernamentale” de reformă adoptate în ultima perioadă fără dialog social real, „care nu doar că nu au produs rezultatul scontat, dar au afectat grav nivelul de trai”.

Aceştia consideră că măsurile luate în numele redresării bugetului sunt antieuropene și au dus la agravarea crizei economico-financiare.

La momentul redactării acestei știri, în Piața Victoriei s-au adunat sute de persoane. Acestea au venit cu vuvuzele și pancarte cu diverse mesaje, printre care „Nu faceți experimente cu pădurile statului” și „Austeritatea voastră – sărăcia noastră”.

„Nu mai acceptăm austeritatea suportată exclusiv de cetăţeni, inechitatea, lipsa de respect și taxarea excesivă a muncii! Prin acest miting de protest arătăm Guvernului României că nu suntem de acord cu măsurile antisociale și retrograde adoptate imediat după alegerile controversate din țara noastră! Solicităm actualului și viitoarelor guverne responsabilitate, competență și asumarea calității de partener onest în dialogul social!”, au spus organizatorii într-o postare pe Facebook.

Mitingul de marți are loc de Ziua Mondială pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă marcată anual la 28 aprilie la iniţiativa Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi în apropierea Zilei Internaţionale a Muncii.

