Actorul Peter Greene, cunoscut din filmele „Pulp Fiction” și „The Mask”, a murit la 60 de ani

Peter Greene este cunoscut mai ales pentru interpretarea lui Zed, gardian sadic și agresor sexual în filmul lui Quentin Tarantino, Pulp Fiction (1994), și pentru rolul lui Dorian, antagonistul din comedia cu Jim Carrey, The Mask, tot din 1994.

Managerul său a declarat că actorul avea și o latură sensibilă, puțin cunoscută publicului, descriindu-l ca având „o inimă de aur”, potrivit CNBC.

Pe lângă aceste roluri, Greene a fost apreciat pentru prestația sa din Clean, Shaven (1993), unde a jucat un bărbat cu schizofrenie suspectat de crimă, reușind să transforme personajul într-un individ „profund, volatil și captivant”, conform recenziei The New York Times.

De asemenea, Greene a apărut în filme ca The Usual Suspects, interpretând rolul lui Redfoot, și în Training Day, în care a jucat detectivul Jeff, implicat în un complot pentru a acoperi o crimă, într-o scenă memorabilă alături de Denzel Washington.

Peter Greene s-a născut pe 8 octombrie 1965 în Montclair, New Jersey, și a început cariera în actorie în anii ’80, stabilindu-se în New York.