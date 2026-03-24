Meciurile din Liga Campionilor Asiei amânate din cauza războiului din Iran, reprogramate în aprilie

RIYADH, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 15: Cristiano Ronaldo of Al Nassr in action during the Saudi Pro League football match between Al Nassr and Al Kholood at Al Awwal Park in Riyadh, Saudi Arabia on September 14, 2025. Mohammed Saad / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Partidele din Liga Campionilor Asiei, programate inițial în Qatar, Iran, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, în sistem tur-retur, în prima parte a lunii martie, vor avea loc acum pe 13 și 14 aprilie, la Jeddah, înaintea fazelor finale ale competiției.

În această fază, campioana en-titre Al-Ahli va înfrunta formația qatareză Al-Duhail. Al-Hilal, de patru ori câștigătoare a trofeului, va juca împotriva Al-Sadd. Alte confruntări le aduc față în față pe Shabab Al-Ahli și Tractor FC, respectiv pe Al-Wahda și Al-Ittihad.

Orașul Jeddah fusese deja desemnat gazdă pentru sferturile de finală, semifinale și finală, programate în perioada 16–25 aprilie.

Primele meciuri din optimi s-au disputat deja, iar în sferturi s-au calificat Vissel Kobe, Machida Zelvia, Buriram United și Johor Darul Ta’zim.

Tragerea la sorți pentru sferturile de finală va avea loc miercuri, la Kuala Lumpur.

Totodată, AFC a anunțat că și meciurile din sferturile de finală ale AFC Champions League 2 și AFC Challenge League, de asemenea amânate din cauza conflictului, vor fi disputate pe 19 și 22 aprilie. Localitatea de disputare urmează să fie anunțată.

Printre echipele implicate în Liga Campionilor Asiei 2 se numără și Al-Nassr, formație la care evoluează starul portughez Cristiano Ronaldo.