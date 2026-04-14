Propunere de extindere la 32 de echipe în Liga Campionilor Asiei de fotbal din sezonul 2026/2027

Decizia a fost propusă de Comitetul de Competiții al Confederației și vizează creșterea numărului de participante în faza principală în Liga Campionilor Asiei de la 24 la 32 de cluburi, potrivit unui comunicat remis marți. Formatul va rămâne împărțit în două regiuni – Est și Vest – fiecare cu câte 16 echipe.

Potrivit forului asiatic, extinderea are ca obiectiv oferirea mai multor oportunități cluburilor de top din regiune, dar și stimularea performanței și profesionalizării în campionatele interne.

Totodată, Confederația Asiatică de Fotbal intenționează să modifice sistemul de calificare în fazele eliminatorii, însă aceste schimbări vor intra în vigoare după sezonul 2026/2027.

Astfel, primele șase clasate din fiecare regiune se vor califica direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 7-10 vor disputa un nou baraj („Knockout Stage Playoff”).

În acest nou sistem, formațiile mai bine clasate vor beneficia de avantajul terenului propriu, iar câștigătoarele duelurilor vor completa tabloul optimilor. Totuși, din cauza calendarului competițional aglomerat la nivel global, acest baraj nu va fi introdus imediat, fiind planificat pentru sezoanele următoare.

Reprezentanții forului asiatic susțin că reforma va contribui la creșterea competitivității și la extinderea reprezentării geografice, consolidând poziția competiției în peisajul fotbalului mondial.

Noile modificări urmează să fie aprobate oficial de Comitetul Executiv înainte de a intra în vigoare.