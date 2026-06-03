Marco Rubio, despre Groenlanda: Insula aparține Danemarcei „pentru moment”

„Pentru moment”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat miercuri, în cadrul unei audieri în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, că discuțiile cu Danemarca și Groenlanda privind rolul strategic al insulei în apărarea colectivă se află într-o poziție favorabilă.

„Suntem implicați în discuții cu Groenlanda și Danemarca despre utilizarea Groenlandei pentru apărarea colectivă a tuturor. Este o parte cheie a apărării antirachetă, dar suntem implicați în aceste discuții chiar acum. Cred că suntem într-o poziție bună în această privință acum. Cred că vom avea vești destul de bune despre asta la un moment dat”, a afirmat liderul diplomației de la Washington, citat de Reuters.

Acesta a stârnit noi controverse după ce a ridicat din nou problema anexării Groenlandei. Întrebat de reprezentanta Sarah McBride, „Presupun că știți că Groenlanda face parte din Danemarca?”, Rubio a răspuns: „Pentru moment”.

Secretarul de stat este un susținător al punctului de vedere al președintelui care spune că Groenlanda ar fi mult mai în siguranță dacă ar fi sub autoritatea Washingtonului.

Obsesia lui Trump pentru controlul Arcticii

La începutul anului, președintele Donald Trump afirmat că SUA ar putea anexa Groenlanda în „câteva săptămâni sau luni”. Odată cu revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a susținut în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să controleze Groenlanda din motive de securitate națională. El avertiza că în caz contrar, insula riscă să intre în zona de influență a Chinei sau Rusiei.

În ultimele luni, liderul de la Casa Albă nu a mai făcut declarații despre Danemarca, atenția autorităților americane fiind concentrată pe războiul din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, poziția Copenhagăi a rămas diametral opusă SUA

Oficialii din Groenlanda, cât și din Danemarca au respins remarcile lui Trump și au subliniat că numai cetățenii insulei pot decide asupra viitorului teritoriului.