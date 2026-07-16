Președintele Poloniei, audiat într-un scandal imobiliar. Ar fi locuit, fără drept, într-un apartament de lux

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, este implicat într-un scandal imobiliar, potrivit Nexta. El a fost audiat în legătură cu o posibilă utilizare ilegală a locuinței de serviciu în timpul mandatului său de director al Muzeului celui de-al Doilea Război Mondial.

Ancheta investighează dacă membrii instituției, atât din rândul conducerii, cât și subordonați, au beneficiat de locuințe gratuite sau de locuințe la prețuri preferențiale. Jurnaliștii polonezi au scris că Nawrocki ar fi locuit timp de câteva luni într-un apartament de lux, deși locuința sa se află la doar cinci kilometri distanță.

Deocamdată, președintele este tratat ca martor în acest caz. De asemenea, până acum în dosar nu au fost formulate acuzații oficiale către o persoană fiind verificate doar faptele.

Președintele Poloniei, pe lista persoanelor căutate de autoritățile ruse

Președintele polonez are un trecut controversat. Anul trecut, el a câștigat alegerile la limită în fața unui candidatul liberal, fiind susținut de Partidul naționalist-conservator Lege și Justiție (PiS),

Născut într-o familie modestă din Gdansk, Nawrocki a obținut un titlu de doctor în istorie și un master în administrarea afacerilor. Între 2017 și 2021, el a condus Muzeul celui de-al doilea război mondial din Gdansk. Apoi, a preluat conducerea Institutului Memoriei Naționale, instituție pe care a transformat-o într-un instrument esențial al politicii de revizionism istoric pe care o promovează partidul PiS.

Cercetările sale privind rolul Uniunii Sovietice în Polonia postbelică și inițiativele sale de a demonta monumentele sovietice l-au pus pe lista persoanelor căutate de autoritățile ruse, fiind acuzat de „demolarea monumentelor care comemorează prezența Armatei Roșii pe teritoriul polonez între 1944 și 1989.”

Trecutul președintelui Poloniei, între minciuni electorale, interlopi și rețele de prostituție

În tinerețe, Nawrocki și-a împărțit timpul între box, fotbal și diverse joburi ocazionale pentru a-și susține studiile. Cercetările sale s-au concentrat asupra activităților sindicatului Solidarnosc în regiunea Elblag, organizație care i-a sprijinit ulterior candidatura.

În timpul campaniei electorale au apărut mai multe controverse. Cel mai mult a atras atenția opiniei publice achiziția de către Nawrocki a unui al doilea apartament, cumpărat la un preț redus de la un vârstnic cu dizabilități. Asta contrar afirmațiilor sale publice, potrivit cărora este proprietarul unei singure locuințe, „ca majoritatea polonezilor”.

A urmat o investigație a site-ului Onet, care a prezentat dovezi privind implicarea lui Nawrocki într-o rețea de prostituție, în perioada în care lucra la un hotel din stațiunea baltică Sopot. Jurnaliștii și-au menținut articolul, deși candidatul i-a amenințat cu acțiuni în instanță.

Nawrocki a fost profund iritat când legăturile sale cu mediile interlope locale, deși cunoscute de ani buni, au fost scoase la lumină în timpul campaniei. Sub pseudonim, actualul președinte al Poloniei a publicat, în 2018, o biografie a unui celebru gangster din perioada comunistă, Nikodem Skotarczak. Ulterior, s-a aflat că presupusul autor și Nawrocki erau, de fapt, una și aceeași persoană.

Un alt episod problematic l-a implicat pe Nawrocki într-o bătaie între niște huligani ai unor echipe rivale de fotbal, pe când lucra într-o funcție de execuție la Institutul Memoriei Naționale, în 2009. Aici, el nu și-a negat implicarea și a numit incidentul „o confruntare nobilă și bărbătească.”