Procurorii Secției a II-a au chemat-o din nou pe jurnalista Denise Rifai la DNA, în această după amiază la ora 17.00, arată surse.

Procurorii DNA continuă și astăzi audierile în acest caz, dorind să afle mai multe informații după mărturiile obținute în complexul dosar.

Ieri, Secția a II-a a DNA a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe Ciprian Ciucu, a obținut două arestări în caz la Tribunalul București și a pus alte trei persoane sub control judiciar.

Denise Rifai a fost audiată și zilele trecute în caz de către de procurorii Secției a II-a a DNA și a fost deja pusă sub acuzare. Jurnalista are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, arată surse judiciare.

În același dosar, și Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), o apropiată a jurnalistei Denise Rifai, dar și a edilului Capitalei, Ciprian Ciucu, de când acesta era primar al Sectorului 6, a fost arestată de Tribunalul București și pusă sub acuzare pentru:

complicitate la luare de mită,

dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale),

dare de mită

instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

​Ciprian Ciucu, fost ​primar ​al ​Sectorului ​6 ​București, ​începând ​cu ​data ​de ​18 ​iunie ​2026, ​pentru ​săvârșirea ​infracțiunii ​de ​luare ​de ​mită. ​ Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile: „Inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București”, susține DNA.