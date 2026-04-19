Trump reiterează amenințarea de a „distruge” centralele electrice și podurile din Iran. „Gata cu domnul drăguț!”

De asemenea, el a dezvăluit că trimite din nou reprezentanți în Pakistan pentru noi discuții de pace. Delegația americană va ajunge acolo mâine seară, potrivit lui Trump.

Într-o postare lungă pe platforma sa Truth Social, președintele SUA răspunde direct la închiderea de ieri a Strâmtorii Ormuz de către Iran, care a inclus și câteva atacuri asupra navelor.

Trump susținuse anterior, într-o altă postare pe Truth Social de vineri, că Iranul a fost de acord să nu mai închidă niciodată strâmtoarea.

În noua postare, Trump susține că SUA „nu pierde nimic” din închiderea strâmtorii, dar a spus că Iranul pierde milioane de dolari.

Trebuie menționat că Trump a avertizat Iranul că SUA îi vor bombarda centralele electrice în timpul conflictului, înainte de a găsi modalități de a renunța la această amenințare.

Atacarea infrastructurii energetice este, de asemenea, condamnată pe scară largă de comunitatea internațională și considerată o încălcare a dreptului internațional.

Ultima sa postare se încheie cu mesajul scris cu majuscule: „E TIMPUL CA MAȘINA DE UCIS A IRANULUI SĂ SE OPRESCĂ!”