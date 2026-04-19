Președintele iranian, atac dur la adresa lui Trump: Nu are niciun temei să priveze Iranul de drepturile sale nucleare

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a afirmat că președintele american Donald Trump nu are niciun temei să priveze Iranul de drepturile sale nucleare, în contextul în care Washingtonul și Teheranul continuă să aibă opinii divergențe pe tema nucleară.

„Trump spune că Iranul nu poate să-și exercite drepturile nucleare, dar nu precizează pentru ce crimă. Cine este el să priveze o națiune de drepturile sale?”, a declarat Pezeshkian, potrivit agenției ISNA, afiliată statului, scrie Reuters.

Reacția acestuia vine în fondul poziției adoptate de administrația Trump odată cu izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu, potrivit căreia împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară este un obiectiv cheie al războiului.

Iranul a declarat anterior că nu dezvoltă astfel de arme și a respins limitările impuse programului său nuclear.

În această săptămână, președintele american Donald Trump a anunțat că ar putea avea loc în curând noi negocieri directe cu Iran, posibil chiar în weekend.

Nu există un anunț oficial din partea Teheranului sau Washingtonului în privința unei noi runde de negocieri. Totuși, duminică dimineața, în capitala Pakistanului s-au intensificat măsurile de securitate. Au fost mobilizați mai mulți polițiști și au fost instalate puncte de control, deși pregătirile nu au atins nivelul înregistrat în weekendul trecut, potrivit Al Jazeera.