Lista țărilor care îi plătesc pe străini ca să se mute acolo. Ce oferă și ce condiții pun

Lista țărilor și comunităților care oferă astfel de programe cuprinde regiuni foarte diferite. Potrivit Express, autoritățile naționale și regionale încearcă, prin acordarea de stimulente, să atragă locuitori în comunitățile cu populație în scădere și economie în declin.

Experții au realizat un clasament care conține cele mai atrăgătoare destinații pentru relocare în 2026.

Lista de relocare: Chile

Guvernul din Chile a lansat un program prin care își propune să atragă investiții și să-și redreseze economia. Este vorba despre un program care oferă granturi de până la aproximativ 80.000 de euro pentru firmele axate pe tehnologie pregătite să se stabilească și să funcționeze din țara sud-americană.

Schema este disponibilă cetățenilor oricărei țări și oferă participanților o viză de muncă pe doi ani. De asemenea, firmelor li se oferă facilități privitoare la consultanță, sediu și finanțare.

Lista de relocare: Elveția

Din 2018, satul montan Albinen din Elveția atrage potențialii rezidenți cu o serie de stimulente financiare atractive. Schema oferă adulților până la 25.000 de franci elvețieni și copiilor până la 10.000 de franci elvețieni pentru a se muta în pitoreasca așezare.

Asta înseamnă că o familie formată din doi adulți și un copil va primi un total de 70.000 de franci elvețieni. Suma poate fi folosită pentru achiziționarea unei proprietăți sau pentru deschiderea unei afaceri în sat.

Pentru a se califica, solicitanții trebuie să aibă sub 45 de ani și să se angajeze să locuiască în Albinen timp de cel puțin 10 ani. De asemenea, ei trebuie să cumpere o proprietate în zonă și să aibă cetățenie elvețiană sau un permis de ședere de tip C.

Lista de relocare: Italia

Localitatea siciliană Sambuca di Sicilia, care are aproximativ 6.000 de locuitori, se confruntă cu un declin demografic. În încercarea de a inversa acest declin al populației, orașul vinde case pentru doar 1 euro. În schimb, cumpărătorii trebuie să renoveze complet casa în termen de trei ani și să plătească o garanție de 5.000 de euro care va fi rambursată la finalizarea lucrărilor.

Tot în Italia, autoritățile din localitatea Candela oferă câte 800 de euro persoanelor singure și 2.000 de euro familiilor dispuse să se mute acolo. Condițiile sunt mutarea domiciliului în acte, deținerea unui loc de muncă în regiune și cumpărarea unei proprietăți care a fost construită înainte de 1991.

Lista de relocare: Danemarca

Danemarca a lansat un program conceput pentru antreprenorii străini, oferind posibilitatea de a obține un permis de ședere danez pentru a înființa și conduce o companie. Programul este deschis atât persoanelor, cât și echipelor de până la trei persoane care, utilizând un plan de afaceri comun, doresc să lanseze sau să opereze împreună o afacere în Danemarca.

Lista de relocare: Spania

Cuplurile tinere care intenționează să întemeieze o familie pot primi 3.000 de euro doar mutându-se în Spania timp de cinci ani în așa numitele sate Ponga. Autoritățile din regiunea depopulată oferă și o plată suplimentară de 3.000 de euro pentru fiecare copil, indiferent dacă vine cu părinții sau se naște în Ponga.

Lista de relocare: Mauritius

Mauritius este o insulă paradisiacă situată la est de Madagascar, care oferă 20.000 de rupii mauritiene (aproximativ 400 de euro) întreprinderilor startup care își mută sediul acolo. Solicitanții trebuie să își prezinte planul de afaceri în fața unei comisii locale.

Lista de relocare: Irlanda

Enterprise Ireland este o agenție guvernamentală care sprijină startup-urile cu potențial ridicat. Cei care cred că afacerea lor este promițătoare pot depune o cerere. După aprobarea și relocarea în Irlanda, startup-urile eligibile pot obține mii de euro în finanțare și scutiri de impozite.

Irlanda are și programul „Our Living Islands” care oferă solicitanților eligibili între 50.000 de euro și 80.000 de euro pentru a se muta în anumite insule irlandeze. Fondurile trebuie să fie utilizate pentru achiziționarea și renovarea proprietăților abandonate.

Proprietatea trebuie să servească drept reședință și nu poate fi utilizată pentru închiriere cu scop turistic. De asemenea, este necesară rezidența irlandeză, deoarece programul nu acordă drepturi automate de imigrare.

Lista de relocare: Noua Zeelandă

Micul oraș Kaitangata dorește să își mărească populația. Autoritățile locale nu oferă fonduri directe, dar acordă facilități generoase la achiziționarea de terenuri și locuințe.

Lista de relocare: Thailanda, Coreea de Sud și Vietnam

Cele trei națiuni oferă programe de relocare similare, care se adresează în principal rezidenților europeni și americani. Procedurile sunt simple și se oferă cursuri pentru învățarea limbii locale.

Lista de relocare: Canada

Autoritățile din Saskatchewan, Canada, încearcă să-i rețină în zonă pe absolvenții de studii universitare. Acestora li se oferă reduceri de impozite în valoare de 20.000 de dolari canadieni.

Absolvenții eligibili primesc un credit fiscal de până la 10 ani, cu condiția să își mențină rezidența și să își depună declarațiile fiscale.