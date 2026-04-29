Restricții de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone, în 30 aprilie și 1 mai, pe trei drumuri importante din țară

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că în zilele de joi și vineri, respectiv 30 aprilie și 1 mai, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este interzisă.
Această măsură nu se aplică autovehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane.
Concret, restricțiile vizează următoarele tronsoane din țară:
- A2 București – Constanța (intersecția A2 cu DNCB – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – intersecția A2 cu A4), circulația este restricționată pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 16:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00;
- DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN1), restricțiile se aplică pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 18:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00;
- DN39 Agigea – Mangalia (limita municipiului Mangalia), circulația este restricționată pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 16:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00.
CNAIR avertizează că încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă.
De asemenea, autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte restricțiile de circulație instituite.