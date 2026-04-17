Trafic restricționat în București în zilele de 19 și 20 aprilie pentru filmări

În Capitală vor fi instituite restricții temporare de circulație în zilele de 19 și 20 aprilie, în contextul realizării unor filmări, anunță Brigada Rutieră.
FOTO MEDIAFAX
Alexandra-Valentina Dumitru
17 apr. 2026, 15:33, Social

Astfel, traficul rutier va fi restricționat după cum urmează:

-pe strada Edgar Quinet și strada Biserica Enei, în data de 19 aprilie, în intervalul orar 06:00–22:00
-pe strada Prof. Dr. Francisc Rainer, precum și pe tronsonul străzii Alexandru Vitzu care face accesul către aceasta, în noaptea de 19/20 aprilie, în intervalul orar 19:00–04:00

Filmările vor fi realizate cu întreruperea temporară a traficului rutier, în mod intermitent, sub supravegherea polițiștilor rutieri.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

