Statul dă 3.000 euro/ha pentru usturoi în 2026: programul a fost aprobat, cine poate primi banii

Programul de sprijin pentru cultivatorii de usturoi a fost aprobat în ședința de Guvern din 21 mai 2026, autoritățile reluând astfel schema de ajutor de minimis destinată acestui sector agricol. Măsura vine în contextul unui deficit comercial pe această cultură și are ca obiectiv creșterea suprafețelor cultivate, dar și stimularea producției interne, potrivit MADR.

Bugetul total alocat schemei este de 60.000.000 de lei, iar plățile către beneficiari vor fi efectuate până cel târziu la data de 22 decembrie 2026. Autoritățile susțin că programul urmărește nu doar creșterea producției de usturoi, ci și menținerea fermierilor în activitate, în special în zonele cu tradiție, unde această cultură are un rol economic important.

Un sector agricol cu balanță comercială negativă

„Reluăm sprijinul pentru producătorii de usturoi, un sector agricol cu balanță comercială negativă. Prin programul adoptat astăzi urmărim creșterea suprafețelor cultivate cu usturoi și, implicit, a producției, precum și încurajarea fermierilor să continue această activitate agricolă în zonele cu tradiție”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna. Acesta a subliniat și necesitatea unui tratament echitabil pentru alte sectoare afectate, precum cel al cartofului, care nu a beneficiat de sprijin în anul anterior, în ciuda dificultăților generate de importuri și de scăderea prețurilor.

Conform schemei aprobate, sprijinul financiar este de 3.000 de euro pe hectar și se acordă pentru suprafețe cuprinse între minimum 3.000 de metri pătrați și maximum 6 hectare pentru fiecare beneficiar. De asemenea, fermierii trebuie să obțină o producție de cel puțin 3,5 tone la hectar pentru a putea primi ajutorul.

Cine beneficiază de ajutoare

Cererile de înscriere în program trebuie depuse în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern. Pot beneficia de acest sprijin producătorii agricoli persoane fizice, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale și familiale, precum și persoanele juridice.

Verificările vor fi realizate în teren de echipe mixte formate din reprezentanți ai Direcțiilor Agricole Județene și ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Acestea vor urmări identificarea suprafețelor cultivate, existența culturilor înainte de recoltare și densitatea plantelor.

Recoltarea și valorificarea producției trebuie realizate după efectuarea controalelor în teren și până cel târziu la data de 23 noiembrie 2026. Documentele justificative privind valorificarea producției pot fi depuse până la data de 24 noiembrie 2026.

Autoritățile consideră că sprijinul acordat prin această schemă poate contribui la echilibrarea veniturilor și cheltuielilor producătorilor agricoli, la creșterea nivelului de trai în mediul rural, precum și la prevenirea depopulării, prin menținerea locurilor de muncă și atragerea tinerilor în agricultură.