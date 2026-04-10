PUBLICITATE: Mihaela Neagu sustine organizarea AgriXpo Brasov 2026

În ultimii ani, și mai ales după achiziționarea Fabricii de Zahăr de la Luduș, Mihaela Neagu a demonstrat un angajament constant în sprijinirea fermierilor români, susținând inițiative menite să dezvolte și să promoveze acest sector esențial.

„Am pus la dispoziție, cu titlu gratuit, locația – Fabrica de Zahăr de la Bod – pentru a oferi oportunitatea desfășurării unui eveniment care să reunească producători agricoli, procesatori, fermieri, furnizori de tehnologii și toți cei implicați în agricultura românească. Acest sprijin vine într-un context dificil, în care fermierii au avut de suferit în urma măsurilor economice adoptate, dar și din cauza contextului geopolitic actual, care a generat creșteri semnificative ale prețurilor la materiile prime și nu numai. Ne dorim să creăm un spațiu în care aceștia să poată interacționa direct, să își prezinte produsele și serviciile și să identifice noi oportunități de colaborare”, a declarat Mihaela Neagu

AgriXpo Brașov 2026 reprezintă o platformă importantă de conectare între actorii din domeniul agricol, facilitând schimbul de idei, tehnologii și bune practici. Prin rolul său, evenimentul contribuie la dezvoltarea durabilă a agriculturii românești și la consolidarea relațiilor dintre producători, autorități și consumatori.

Pentru înscrieri, detalii privind participarea și informații suplimentare referitoare la AgriXpo Brașov 2026, persoanele interesate pot contacta organizatorii la următoarele coordonate: telefon: 0268470264; mobil: 0733833461, e-mail:[email protected]