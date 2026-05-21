Litoralul românesc devine o destinație de gastro-entertainment (P)

Există un moment în care realizezi că mâncarea depășește dimensiunea unei simple necesități și devine parte dintr-o experiență completă. La Nobu în Ibiza, experiența depășește preparatele în sine și pune focus pe spațiu, energie, atmosferă. La Nammos din Mykonos, o salată grecească nu e scumpă pentru că e mai bună decât orice altă salată grecească, e scumpă pentru că o mănânci lângă plajă, cu muzică live și cu un apus de soare care pare o scenă dintr-un film. Turismul gastronomic nu vinde exclusiv gustul, vinde experiențe memorabile.

Această schimbare începe să prindă contur și pe litoralul românesc. În 2026, peisajul turistic local trece printr-o schimbare majoră, cu un nou proiect care se află în curs de dezvoltare și care își propune să ofere o alternativă locală pentru experiențele de afară. Vorbim de NIBIRU, cel mai ambițios proiect privat dezvoltat la Marea Neagră, care promite o experiență completă aproape de casă pentru români și o nouă destinație de distracție de referință pentru turiștii internaționali.

Pe lângă tot ce are de oferit la nivel de entertainment, la NIBIRU, oamenii vor putea să se bucure și de o experiență culinară diversă.

Dacă Coachella a demonstrat că poți transforma mâncarea într-o atracție în sine, de la food truck-uri la pop-up-uri semnate de chefi celebri, NIBIRU aduce această filozofie pe plaja românească, dar la alt nivel, acesta fiind mai mult decât un festival. Proiectul funcționează ca un ecosistem complex, unde festivalurile, cluburile, arta, retailul și gastronomia coexistă într-un spațiu integrat, conectat printr-o promenadă spectaculoasă cu peste 2.000 de copaci și plante, show-uri artistice zilnice, instalații de artă și street performers, un oraș temporar de vară.

Mâncare, atmosferă și ritualul unor seri de neuitat

Ce face ca o masă la Nikki Beach în St. Tropez să fie memorabilă nu vizează exclusiv bucătăria franceză, ci întregul context: muzică, design, energie socială și ambient.

Același concept se va găsi și la NIBIRU, unde promenada de seară este cadrul în care se va construi o lume unică care duce vacanța la mare la un alt nivel de distracție. Show-urile zilnice cu acces gratuit, instalațiile vizuale, restaurantele diverse, toate creează un ritm al serii în care ieșitul la masă devine ceva relaxant, nu o decizie logistică.

Peste 30 de restaurante, cafenele și baruri sunt prezente în stațiune, acoperind o gamă variată de opțiuni, de la fast food la gourmet și restaurante à la carte. Pe lista brandurilor confirmate deja se regăsesc nume bine cunoscute publicului român: FRYDAY, Cartofisserie, Splendid Chicken, Burger Factory, Trevi Pizza, branduri cu loialitate dovedită, care știu să livreze calitate. Oferta include și restaurante à la carte și concepte gourmet, gândite pentru cei care vor mai mult decât o masă rapidă între două show-uri.

Accesibilitate și poziționare competitivă

Bugetul estimat pentru o seară completă, incluzând entertainment, mâncare și băuturi, se situează în jurul valorii de 200–250 de lei, cu o consumație minimă de 25 lei ce garantează accesul gratuit în NIBIRU.

Democratizarea distracție poziționează NIBIRU într-o zonă competitivă extrem de relevantă: experiențe complexe, comparabile cu marile destinații internaționale de leisure, într-un format semnificativ mai accesibil pentru publicul larg.

Ce e nou pe litoral

Timp de câteva decenii, litoralul românesc s-a concentrat predominant pe cazare și plajă, fără a construi un ecosistem complet de experiențe care să genereze loialitate și revenire constantă. Zonele ca Ibiza sau Mykonos nu trăiesc din plaje mai bune; trăiesc din ecosistemele lor culturale și gastronomice: restaurantele cu arhitectură spectaculoasă, beach club-urile cu DJ internaționali. NIBIRU înțelege că farmecul unei vacanțe la mare constă în entertainment și construiește o destinație completă de vacanță, un mix între lifestyle, gastronomie și entertainment.

Prin integrarea unei zone de fashion pentru designeri locali, a unui club de stand-up comedy, a unei biblioteci de vară și a unor spații dedicate artei, proiectul transformă gastronomia dintr-o necesitate într-un punct central în rețeaua mai largă a experienței.

Vara 2026 va marca un nou capitol pentru turismul românesc: unul în care litoralul începe să concureze prin experiențe, diversitate, infrastructură de leisure, într-un mod mult mai apropiat de standardele internaționale.

__

NIBIRU este un nou proiect de entertainment și turism dezvoltat pe litoralul românesc, în zona Costinești,cu deschidere oficială care se deschide pe 16 iulie 2026. Conceput ca o destinație de vară cu experiențe integrate, proiectul va reuni festivaluri, spectacole zilnice, restaurante, magazine, muzee și galerii de artă, în perioada 16 iulie – 30 august 2026.