Michael Bay va regiza un film inspirat de misiunea de salvare a doi aviatori americani în Iran

Regizorul Michael Bay și studiourile Universal Pictures dezvoltă un lungmetraj inspirat din misiunea de salvare a doi aviatori americani recuperați din Iran în cadrul operațiunii militare „Epic Fury”, de la începutul războiului pornit de SUA și Israel în Iran, în februarie 2026.
sursă foto: Paramount Pictures
Petre Apostol
20 mai 2026, 23:54, Știrile zilei
Filmul va avea la bază o carte aflată în pregătire, semnată de jurnalistul și profesorul Mitchell Zuckoff, care urmează să fie publicată de HarperCollins în 2027, potrivit Deadline.

Potrivit sursei citate, povestea urmărește operațiunea desfășurată la începutul lunii aprilie în Munții Zagros, după ce un avion militar american F-15E Strike Eagle s-a prăbușit în timpul misiunii. Forțele americane au lansat o amplă acțiune de recuperare pentru extragerea pilotului și a ofițerului responsabil de sistemele de armament, aflați în teritoriu ostil.

Operațiunea a atras atenția la nivel internațional și a devenit rapid subiect de interes pentru Bay, aflat în căutarea următorului său proiect regizoral. Cineastul are un acord de producție cu Universal Pictures, studioul cu care a colaborat și pentru „Ambulance”.

Proiectul îi reunește pe Bay, Scott Gardenhour și Erwin Stoff, echipa care a lucrat și la filmul „13 Hours”, inspirat de atacul asupra consulatului american din Benghazi.

„Am avut un parteneriat extraordinar de-a lungul a 30 de ani cu armata americană. Acest film este despre cei care au răspuns apelului într-una dintre cele mai complexe și riscante operațiuni din istoria recentă și celebrează eroismul și devotamentul militarilor”, a declarat Michael Bay pentru Deadline.

Mitchell Zuckoff este profesor de comunicare la Universitatea Boston și autorul volumului „13 Hours: The Inside Account of What Really Happened in Benghazi”, care a stat la baza filmului regizat de Bay în 2016.

Michael Bay se numără printre cei mai cunoscuți regizori de filme de acțiune de la Hollywood, cu producții precum „The Rock”, „Armageddon”, „Pearl Harbor” și seria „Transformers”. Filmele regizate sau produse de acesta au generat încasări de aproximativ 10 miliarde de dolari la box office la nivel mondial.

