Raed Arafat explică ancheta după 10 ani: Opțiunea asiguratorului pentru înlocuirea elicopterului prăbușit în Republica Moldova / 17 persoane, urmărite penal de Parchetul Militar

UPDATE: 17 persoane, urmărite penal de Parchetul Militar pentru contrabandă în cazul elicopterului SMURD

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a anunțat continuarea urmăririi penale față de 17 persoane, acuzate de săvârșirea infracțiunii de contrabandă în forma coautoratului, complicității și instigării. Dosarul vizează modul în care a fost soluționată dauna pentru elicopterul aparținând Inspectoratului General de Aviație (I.G.Av.), care s-a prăbușit la data de 2 iunie 2016 în zona localității Haragîș din Republica Moldova.

În locul achitării sumei asigurate, de peste 23 de milioane de lei, părțile au convenit ca despăgubirea să constea în înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă într-o configurație rezonabil asemănătoare.

Conform procurorilor, noul elicopter a fost preluat în proprietate de I.G.Av. în luna noiembrie 2017 pe insula Guernsey, un teritoriu aflat în afara spațiului de TVA al Uniunii Europene, de unde a fost importat în România.

Anchetatorii susțin că introducerea și exploatarea aeronavei s-au făcut fără efectuarea formalităților vamale și fără acordarea liberului de vamă. Prin neplata taxelor datorate, s-ar fi creat un prejudiciu la bugetul de stat de 4.435.269,89 lei (reprezentând TVA), precum și un folos necuvenit în patrimoniul asiguratorului. Instituția precizează că desfășurarea urmăririi penale nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

Știrea inițială:

Arafat explică faptul că dosarul este deschis de același procuror care l-a anchetat anterior la DNA, pentru corupție, tot în privința elicopterului, acuzația neputând fi dovedită.

„Eu n-am fost la DNA. Dosarul în care am fost chemat astăzi este un dosar care a fost la DNA și din ce mi s-a spus astăzi, acest dosar a fost declinat acum aproximativ un an de DNA pe ideea că nu s-a găsit nici mita, nici abuzul în serviciu. Deci aspectele de corupție au fost excluse din dosar și acum dosarul este la Parchetul General de pe lângă Curtea de Apel Militară, la același procuror care a început la DNA dosarul înainte să fie mutat sau să se mute la Parchetul Militar General. Și același procuror cu dosarul cu angajările fictive, același procuror cu microfonul care mi s-a pus în birou acum 3 ani, deci același procuror acum a preluat dosarul la Parchetul Militar și-l instrumentează pe problema de contrabandă”, spune Raed Arafat, într-un video postat pe Facebook.

Cele două opțiuni ale asiguratorului ecliopterului SMURD

Șeful DSU a precizat că elicopterul în cauză l-a înlocuit pe cel prăbușit în 2016 în Republica Modova.

„Deci eu am primit înainte să fiu audiat și înainte să văd dosarul calitatea de acuzat de complicitate în contrabandă cu un elicopter care este la statul român și care funcționează la statul român, la Inspectoratul General de Aviație. Acuma, ca să înțelegem aspectul cât pot să vorbesc acum și promit, o să mai vin cu date când și cu avocații mă consult și consider că e momentul să vin cu ele. Însă acest elicopter, că să înțelegeți, a fost o înlocuire la un elicopter care s-a prăbușit. Dacă vă aduceți aminte 2016 s-a prăbușit un elicopter al SMURD, unde din păcate am pierdut tot echipajul în Republica Moldova, executând o misiune acolo. Elicopterul era asigurat CASCO”, spune Arafat.

Potrivbit lui Arafat, prin asigurarea Casco a elicopterului prăbușit fie se putea da suma din despăgubire, însă ar fi fost insuficientă pentru achiziția altuia nou, iar second-hand nu se putea, fie putea fi pus la dispoziție un elicopter

„Inspectoratul General de Aviație avea una din două opțiuni: opțiunea unu – să fie plătită contravaloarea asigurării în bugetul de stat, ce înseamnă că s-a pierdut elicopterul și mult mai greu pot să achiziționezi un elicopter, iar din bugetul de stat nu putem achiziționa un elicopter second-hand, iar sumă nu permite achiziționarea unui nou elicopter prin licitații. A doua soluție – că firma de asigurări să pună la dispoziția noastră și al Inspectoratului General de Aviație un elicopter aproape similar, identic cu elicopterul celălalt. S-a pus un elicopter care este mai performant și cu ore de zbor mai puține din ce știu la acest moment însă acest elicopter a fost livrat prin Insula Man în tranzit în insulă Genți către România și a fost adus aici fara plata taxelor vamale și TVA, pentru că asta a fost ce știa IGAv-ul, că nu trebuie”, explică șeful DSU.

Elicopterul pentru care se fac acum cercetări a ajuns la Iași, la mai bine de jumătate de an de la accidentul din Haragâş, Republica Moldova. Noua aeronavă a executat misiuni în toate judeţele Moldovei, dar şi peste Prut.

2 iunie 2016 – ziua tragediei: prăbușirea elicopterului SMURD. Tot echipajul a murit

Pe 2 iunie elicopterul SMURD Iaşi, de tip EC135 cu numărul de înmatriculare 347 s-a prăbuşit în Republica Moldova în Raionul Haragâş. Medicul Mihaela Dumea, asistentul Gabi Sandu, piloţii Voicu Şocae şi Doru Gavril şi-au pierdut viaţa în acel accident aviatic, în timp ce erau într-o misiune de salvare a unui pacient. În memoria lor, la Haragâş va fi construit un monument care să le amintească tuturor de sacrificiul făcut de eroii de la SMURD Iaşi. Acesta a fost cel de-al doilea accident aviatic în care a fost implicat un elicopter SMURD Iaşi.

La zece ani de la accident și nouă de la sosirea noului elicopter, procurorii din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel au dispus urmărirea penală față de 17 persoane pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.