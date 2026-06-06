Morcovii nu te ajută să vezi în întuneric. Șase mituri despre alimentație pe care mulți încă le cred

Una dintre cele mai cunoscute credințe este aceea că morcovii ajută oamenii să vadă mai bine în întuneric. Deși morcovii conțin vitamina A, esențială pentru funcționarea normală a vederii, consumul lor nu oferă capacitatea de a vedea în condiții de întuneric. Potrivit autorului analizei, citat de The Conversation, popularizarea acestei idei are legătură cu propaganda britanică din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pentru a ascunde existența tehnologiei radar utilizate de piloții britanici împotriva aviației germane, autoritățile au lăsat să circule explicația că succesul acestora se datorează unei diete bogate în morcovi.

„Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei”

Un alt sfat devenit aproape universal este că micul dejun ar fi cea mai importantă masă a zilei. Expresia a fost popularizată încă din 1917 de Lenna Frances Cooper, într-o publicație asociată medicului și antreprenorului John Harvey Kellogg, fondatorul celebrului brand de cereale.

Specialiștii subliniază însă că nu există o regulă biologică universală care să transforme micul dejun în cea mai importantă masă pentru toți oamenii. Importanța sa depinde de stilul de viață, program și nevoile fiecărei persoane.

Chiar trebuie să bem opt pahare de apă pe zi?

Recomandarea de a consuma aproximativ doi litri de apă zilnic este una dintre cele mai repetate reguli de sănătate. În realitate, aceasta provine din recomandări formulate în 1945 privind necesarul total de hidratare. Un detaliu important a fost însă adesea omis: o parte semnificativă a apei necesare organismului provine din alimente. În condiții normale, senzația de sete rămâne cel mai bun indicator al nevoii de hidratare pentru majoritatea oamenilor.

Povestea spanacului bogat în fier

Timp de decenii s-a afirmat că spanacul și-a câștigat reputația de aliment bogat în fier din cauza unei erori de calcul provocate de o virgulă plasată greșit într-un studiu vechi. Problema este că și această explicație pare să fie falsă. Cercetările ulterioare au arătat că atât mitul privind conținutul excepțional de fier, cât și povestea erorii de transcriere au fost amplificate fără dovezi solide.

„Ești ceea ce mănânci” nu a fost inițial un sfat nutrițional

Expresia „ești ceea ce mănânci” este astăzi asociată aproape exclusiv cu alimentația sănătoasă. În forma sa originală, însă, ideea aparținea filozofului german Ludwig Feuerbach și avea o semnificație filozofică și socială, nu una medicală sau dietetică.

Autorul analizei explică faptul că multe dintre aceste idei au supraviețuit deoarece sunt simple, ușor de reținut și par susținute de autoritatea științei. Repetarea constantă le transformă în adevăruri aparent incontestabile, chiar și atunci când dovezile sunt incomplete sau interpretate greșit. În plus, unele dintre aceste mesaje au fost promovate de-a lungul timpului și de interese comerciale, contribuind la formarea unor obiceiuri alimentare care au rămas populare generații întregi.

Ce spun specialiștiii

Concluzia cercetătorilor este că multe dintre recomandările considerate de bun-simț nu sunt neapărat false, însă sunt adesea exagerate sau prezentate fără context. Într-o perioadă în care informațiile despre nutriție circulă mai rapid ca niciodată, verificarea surselor și înțelegerea nuanțelor din spatele unor afirmații populare rămân esențiale pentru a separa faptele de mituri.