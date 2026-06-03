Oamenii de știință au desemnat cea mai sănătoasă legumă din lume

Potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite, năsturelul a obținut scorul maxim într-un clasament care a analizat densitatea nutrițională a fructelor și legumelor.

Leguma care a primit scorul perfect

Cercetătorii au analizat peste 40 de fructe și legume considerate extrem de bogate în nutrienți și au calculat cantitatea de vitamine, minerale și substanțe benefice raportată la numărul de calorii.

Năsturelul a obținut scorul perfect de 100 de puncte, depășind alimente considerate adevărate superalimente, precum spanacul, varza kale, broccoli sau varza chinezească.

Clasamentul a fost dominat de legumele crucifere și de cele cu frunze verzi, însă năsturelul a ocupat detașat primul loc.

De ce este atât de sănătos

Specialiștii spun că năsturelul conține cantități importante de vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitamina E, vitamina B6, fier, calciu și potasiu.

Dr. Amy Lee, specialist în nutriție, explică faptul că această legumă oferă mai mulți nutrienți decât multe dintre salatele consumate frecvent. Poate contribui la menținerea sănătății sistemului imunitar, a oaselor și a inimii.

Pe lângă conținutul bogat de vitamine și minerale, năsturelul are puține calorii și poate fi inclus cu ușurință într-o alimentație echilibrată.

Ce este, de fapt, năsturelul

Năsturelul face parte din aceeași familie de plante cu varza, ridichea, muștarul și varza kale.

Are un gust ușor picant, asemănător cu cel al piperului, și este consumat de secole în multe țări europene. Deși nu este la fel de popular precum spanacul sau salata verde, nutriționiștii îl consideră una dintre cele mai valoroase legume din punct de vedere nutritiv.

Cum îl poți consuma

Năsturelul este folosit cel mai des în salate, sandvișuri și supe, însă poate fi adăugat și în smoothie-uri verzi sau transformat într-un pesto aromat.

Specialiștii recomandă consumul său în stare cât mai proaspătă pentru a beneficia de întreaga cantitate de vitamine și antioxidanți.

Topul celor mai sănătoase legume din lume

Conform clasamentului CDC, după năsturel urmează:

Varza chinezească

Mangoldul

Frunzele de sfeclă

Spanacul

Cicoarea

Salata verde

Pătrunjelul

Salata romană

Varza kale

Toate aceste legume au obținut scoruri foarte mari datorită concentrației ridicate de nutrienți esențiali.

De ce recomandă experții mai multe legume verzi

Numeroase studii arată că o alimentație bogată în legume cu frunze verzi este asociată cu un risc mai redus de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și alte afecțiuni cronice.

Specialiștii recomandă includerea zilnică a unei varietăți de legume în alimentație, deoarece diversitatea alimentară contribuie la un aport mai bun de vitamine, minerale și fibre necesare organismului.