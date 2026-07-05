Ce se întâmplă dacă mănânci somon în fiecare zi. Nutriționiștii au dat verdictul

Somonul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, datorită conținutului bogat de proteine, acizi grași omega-3 și vitamina D, conform Real Simple.

Consumul zilnic poate aduce beneficii reale pentru inimă și mușchi, însă nutriționiștii avertizează că există și limite de care trebuie ținut cont.

O porție de 85 de grame de somon gătit oferă peste 21 de grame de proteine. Este o cantitate apropiată de cea din pieptul de pui. Peștele este bogat și în acizi grași omega-3, în principal EPA și DHA. Aceștia sunt cunoscuți pentru efectele lor antiinflamatorii. Somonul conține vitamina D în cantități mai mari decât majoritatea celorlalte tipuri de pește. Este un nutrient esențial pentru sănătatea oaselor și a creierului.

Beneficiile consumului zilnic de somon

Nutriționista Rachael Ajmera explică faptul că proteinele din somon contribuie la refacerea musculară. Ele susțin și funcția imunitară, plus senzația de sațietate. Acest lucru poate fi util mai ales pentru persoanele în vârstă. Este util și pentru cei care încearcă să slăbească. Acizii grași omega-3 ajută organismul să reducă inflamația. Aceștia contribuie și la eliminarea resturilor celulare, potrivit nutriționistei Carol Holland.

Somonul conține și astaxantină, un pigment care limitează stresul oxidativ celular. Peștele oferă și seleniu, care protejează celulele de leziuni similare. Consumul regulat de somon este asociat cu o sănătate a inimii mai bună. Acesta reduce trigliceridele și colesterolul LDL din organism. Beneficiile sunt mai vizibile atunci când somonul înlocuiește carnea roșie în alimentație.

Ce riscuri există la consumul zilnic

Pentru majoritatea oamenilor, consumul zilnic de somon este considerat sigur. Peștele are un conținut scăzut de mercur.

Nutriționiștii recomandă totuși limitarea la două-trei porții pe săptămână. Astfel se reduce expunerea la poluanții care se pot acumula în pește.

O dietă bazată exclusiv pe somon ca sursă de proteine poate avea dezavantaje. Aceasta poate exclude alte alimente bogate în nutrienți, precum leguminoasele sau nucile. Femeile însărcinate și copiii ar trebui să fie mai atenți la contaminanții din pește. Se recomandă limitarea consumului la câteva porții pe săptămână, în cazul lor.

Cum să incluzi somonul sănătos în dietă

Specialiștii recomandă variația metodelor de preparare a somonului. Este de preferat somonul la cuptor, la grătar sau la aburi. Variantele afumate sau foarte sărate ar trebui evitate. Alternarea somonului cu alte surse de proteine ajută la o dietă echilibrată. Fasolea, lintea, tofu sau ouăle sunt exemple bune de alternative.