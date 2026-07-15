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3 carbohidrați care te ajută să slăbești și 4 pe care ar trebui să-i eviți

Un studiu Harvard pe peste 136.000 de oameni arată care carbohidrați ajută la controlul greutății și care trebuie evitați.
3 carbohidrați care te ajută să slăbești și 4 pe care ar trebui să-i eviți
Andreea Tobias
15 iul. 2026, 08:39, Știrile zilei
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Un studiu de la Universitatea Harvard arată care carbohidrați ajută la controlul greutății. Cercetătorii au urmărit peste 136.000 de oameni, timp de până la 28 de ani. Rezultatele arată clar care alimente ajută și care îngrașă.

Carbohidrații buni

1. Legume fără amidon

Exemple: broccoli, spanac, ardei, roșii, conopidă, castraveți. Au puține calorii și sunt bogate în vitamine și minerale. Un consum de 100 de grame pe zi poate reduce creșterea în greutate în timp.

2. Alimente bogate în fibre

Exemple: linte, fasole, năut, semințe de chia, mere cu coajă. Un plus de 10 grame de fibre pe zi poate reduce creșterea în greutate. Fibrele te fac să te simți sătul mai mult timp.

3. Cereale integrale

Exemple: ovăz, quinoa, orez brun, pâine integrală, hrișcă. Au mai multe fibre și nutrienți decât cerealele rafinate. Ajută la controlul greutății pe termen lung.

Un caz special

Legume cu amidon

Exemple: cartofi, porumb, mazăre, dovleac. Pot fi sănătoase, dar contează modul în care sunt gătite. Fierte sau coapte sunt mai bune decât prăjite.

Carbohidrații de evitat

1. Cereale rafinate

Exemple: pâine albă, orez alb, paste albe, produse de patiserie. Nu au fibrele din cerealele integrale și cresc glicemia mai repede.

2. Zaharuri adăugate

Exemple: dulciuri, prăjituri, cereale îndulcite pentru micul dejun, sosuri gata preparate. Nu au beneficii nutriționale, dar adaugă calorii în plus.

3. Alimente procesate

Exemple: chipsuri, mezeluri, mâncare fast-food, produse congelate gata preparate. Cresc glicemia rapid și pot duce la creștere în greutate.

4. Băuturi îndulcite cu zahăr

Exemple: sucuri carbogazoase, băuturi energizante, ceaiuri îndulcite la pet. Au calorii, dar puțini nutrienți. Cresc semnificativ riscul de îngrășare.

Concluzia studiului

Cheia stă în echilibru, nu în restricții dure. O dietă variată, cu alimente bogate în nutrienți, ajută pe termen lung. Tipul de carbohidrați contează la fel de mult ca și cantitatea.

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