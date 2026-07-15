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Sondaj surprinzător: permisul de conducere crește șansele de întâlniri romantice, dar o greșeală le distruge

Un sondaj arată că majoritatea tinerilor din Generația Z preferă parteneri cu permis de conducere, dar șofatul agresiv îi respinge imediat.
Sondaj surprinzător: permisul de conducere crește șansele de întâlniri romantice, dar o greșeală le distruge
Andreea Tobias
15 iul. 2026, 09:21, Social
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Un sondaj arată că tinerii din Generația Z preferă parteneri care au permis de conducere. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 2.000 de adulți. Comportamentul la volan poate însă strica șansele unei relații, relatează Mirror.

Aproape două treimi dintre tinerii din Generația Z spun că sunt mai dispuși să se întâlnească cu cineva care are permis de conducere. Cei care au permis sunt percepuți ca fiind mai independenți, mai încrezători și mai de încredere.

Un sfert dintre respondenți s-au declarat atrași de un partener care i-ar putea ajuta în situații de urgență sau i-ar putea duce cu mașina.

Ce comportament la volan respinge imediat

Comportamentul necorespunzător la volan poate strica o relație înainte să înceapă.

39% dintre respondenți au spus că sunt descurajați de obiceiuri proaste, precum agresivitatea în trafic sau claxonarea excesivă. 82% consideră condusul imprudent drept un semnal de alarmă major. Șofatul agresiv a fost cel mai mare motiv de respingere, menționat de 46% dintre respondenți. Pe locul doi a fost folosirea telefonului mobil la volan, cu 34%.

Ce spun specialiștii

Ian Edwards, expert la o companie de asigurări auto, care a comandat studiul, a declarat că șofatul în siguranță este tot mai apreciat, mai ales în rândul tinerilor. Potrivit acestuia, primele experiențe la volan ar trebui să fie mai accesibile, pentru a ajuta tinerii șoferi să câștige încredere.

Șofatul, criteriu de atractivitate pentru mulți adulți

Un alt sondaj, făcut de OnePoll, arată că 51% dintre adulți consideră un șofer atent mai atractiv decât aspectul fizic sau statutul social.

Unul din cinci respondenți și-ar dori să poată menționa abilitățile de condus în profilul de pe aplicațiile de întâlniri online.

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