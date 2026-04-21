Raed Arafat, audiat de procurorii militari: elicopter achiziționat fără plata TVA. Acuzația: contrabandă. Ce spune șeful DSU

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) este audiat, marți, de procurorii Secției Militare a PÎCCJ - după ce ar fi achiziționat un elicopter SMURD de pe o insulă din apropierea Regatului Unit, fără să plătească TVA.
Șeful DSU, Raed Arafat. Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Laura BuciuSorina Matei
21 apr. 2026, 11:06, Social

UPDATE. Într-o reacție pe rețelele de socializare, Raed Arafat susține că „până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală”.

„În contextul anchetelor penale recente, îmi reafirm disponibilitatea deplină de a coopera cu autoritățile competente și de a sprijini orice demers legitim de clarificare a situației.
Cu toate acestea, subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală. Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor.
În mod deosebit, atrag atenția asupra faptului că includerea mea în aceste demersuri apare ca fiind forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau de coordonare a unor activități, în lipsa oricărei contribuții ori implicări reale din partea mea în situațiile investigate. O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată și este de natură să genereze consecințe semnificative asupra reputației mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct.
În acest context, devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare. Așa cum am mai spus, există indicii că aceste demersuri sunt alimentate nu de considerente exclusiv instituționale, ci și de factori de natură personală, ceea ce este incompatibil cu standardele de imparțialitate și echilibru care ar trebui să guverneze orice procedură publică.
Orice afectare nejustificată a credibilității mele în acest domeniu produce consecințe care depășesc planul individual, putând influența negativ încrederea publică în mecanismele de intervenție și în capacitatea instituțională de răspuns în situații de urgență. Într-un sector în care încrederea, coordonarea și autoritatea profesională sunt esențiale, asemenea demersuri pot avea efecte indirecte inclusiv asupra siguranței cetățenilor.
Consider esențial ca acțiunile autorităților să fie fundamentate exclusiv pe probe, legalitate și bună-credință și îmi exprim încrederea că adevărul va prevala, iar toate aceste aspecte vor fi evaluate cu obiectivitate, echilibru și responsabilitate”.

UPDATE. Dosarul care-l vizează pe Raed Arafat a fost inițial în atenția DNA iar ulterior speța a fost declinată prin clasare și declinare către Secția Parchetelor Militare din cadrul PÎCCJ.

Odată mutat și procurorul din DNA către PÎCCJ – Secția Parchetelor Militare, acesta a reluat ancheta în cazul Arafat – elicopter pentru „contrabandă”.

Potrivit unor surse judiciare, este posibil ca procurorul să-l pună sub acuzare pe șeful DSU, Raed Arafat pentru „contrabandă” în cazul elicopterului din Marea Britanie.

Știrea inițială: Achiziția s-ar fi făcut în 2017, pe vremea mandatului de ministru de Interne al lui Carmen Dan.

Elicopterul s-ar fi cumpărat de pe insula din apropierea Marii Britanii, fără să se plătească TVA.

Acesta ar fi costat 4 milioane de euro, spun surse MEDIAFAX.

Prejudiciul din neplata TVA s-ar ridica la 1 milion de euro.

