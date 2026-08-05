Fraudele cu voci false generate de IA pot fi oprite cu un cod cunoscut doar de familie

În septembrie 2025, a primit un apel telefonic. „Era fiul meu de 16 ani, John”, povestește ea. „Plângea în hohote și spunea: «Mamă, prietenul meu este mort. A murit.»”

Un străin a preluat telefonul și i-a spus că tocmai îl omorâse pe prietenul fiului ei și că îi va face același lucru lui John dacă nu vine cu 7.500 de dolari într-o parcare Walmart.

Femeia a plecat imediat spre locul indicat. Însă, chiar la timp, fratele lui John a reușit să ia legătura cu acesta. Adolescentul era la un meci de fotbal american. Nu fusese niciodată în pericol, iar vocea de la telefon nu era a lui. Totul fusese o escrocherie realizată cu ajutorul unui deepfake creat de inteligența artificială.

Dacă ai impresia că tu sau cei apropiați sunteți prea atenți pentru a cădea într-o astfel de capcană, te înșeli. Inteligența artificială este atât de avansată încât nu te mai poți baza doar pe ceea ce auzi, iar infractorii folosesc astfel de fraude la scară largă.

Experții spun că una dintre cele mai simple metode de protecție este stabilirea unui cuvânt-cod pe care membrii familiei să îl folosească pentru a-și verifica identitatea în situații de urgență. Escrocul poate avea vocea ta, dar nu îți cunoaște secretele.

„Nu mai poți gândi limpede”

Elizabeth Benz spune că familia sa avea deja o astfel de parolă.

„Pur și simplu nu mi-a trecut prin minte să o cer. Aceste escrocherii te aruncă într-o stare de panică în care nu mai poți gândi limpede”.

Hany Farid, unul dintre cei mai mari experți în deepfake-uri generate cu AI, spune că aceste fraude sunt deja o realitate.

„Nu este un scenariu ipotetic. Aceste fraude au loc peste tot în lume”.

El recomandă alegerea unui cuvânt ușor de ținut minte și greu de ghicit, de preferat o glumă sau o referință pe care doar membrii familiei o cunosc.

„Dacă soția mă sună să-mi spună să cumpăr lapte, nu îi cer parola. Dar dacă știu că este într-o ședință sau îmi spune că a avut un accident și are nevoie urgentă de bani ori apare orice situație neobișnuită, atunci folosim parola”.

Experții avertizează că există trei semnale de alarmă care apar frecvent în astfel de escrocherii: presiunea de a acționa imediat, solicitarea de bani prin metode greu de urmărit, precum numerar, carduri cadou sau criptomonede, și încercarea de a împiedica victima să ia legătura cu alte persoane.

„Unul dintre cele mai importante lucruri este modul în care reacționezi. Trebuie să îți antrenezi modul de gândire pentru a fi pregătit pentru acest scenariu”, spune Brian Long, cofondator al unei companii.