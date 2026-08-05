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NATO confirmă că a găsit o dronă lângă un avion ucrainean pe aeroportul din Leipzig

O dronă a fost observată peste noapte lângă o aeronavă ucraineană pe aeroportul german Leipzig/Halle, a confirmat NATO miercuri, după ce operațiunile de zbor au fost suspendate în urma a ceea ce poliția a descris drept un incident de securitate.
NATO confirmă că a găsit o dronă lângă un avion ucrainean pe aeroportul din Leipzig
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Sorina Matei
05 aug. 2026, 15:44, Știri externe
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O dronă a fost descoperită lângă o aeronavă ucraineană pe aeroportul din Leipzig. Surse din cadrul serviciilor de securitate DPA au raportat că drona era echipată cu un explozibil și un detonator.

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Drona a fost găsită în apropierea capătului sudic al pistei. A fost apoi examinată de un robot de dezamorsare a bombelor.

Drona lângă avion

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că drona nu reprezenta o amenințare imediată.

Din cauza descoperirii dronei, aeroportul a suspendat temporar operațiunile.

Mai multe aeronave au fost deviate către aerodromuri alternative. Sectorul nordic al aeroportului a reluat în curând operațiunile. Pista sudică a rămas închisă.

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