NATO confirmă că a găsit o dronă lângă un avion ucrainean pe aeroportul din Leipzig

O dronă a fost descoperită lângă o aeronavă ucraineană pe aeroportul din Leipzig. Surse din cadrul serviciilor de securitate DPA au raportat că drona era echipată cu un explozibil și un detonator.

Drona a fost găsită în apropierea capătului sudic al pistei. A fost apoi examinată de un robot de dezamorsare a bombelor.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că drona nu reprezenta o amenințare imediată.

Din cauza descoperirii dronei, aeroportul a suspendat temporar operațiunile.

Mai multe aeronave au fost deviate către aerodromuri alternative. Sectorul nordic al aeroportului a reluat în curând operațiunile. Pista sudică a rămas închisă.