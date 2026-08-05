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Top 10 al celor mai bune parcuri naționale. Europa de Est nu se află în clasament

Experții au realizat topul european al celor mai bune parcuri naționale. În clasament se află 10 parcuri din diferite regiuni ale continentului. Europa de Est nu se află în Top 10.
Top 10 al celor mai bune parcuri naționale. Europa de Est nu se află în clasament
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
05 aug. 2026, 16:40, Știri externe
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Topul se numește Indexul Parcurilor Naționale Europene și a fost realizat de portalul de asigurări de călătorie Quotezone.co.uk, potrivit Time Out.

Experții au luat în calcul numeroși factori, printre care sunt numărul de trasee, costurile de cazare, dimensiunea zonei, tipul de relief și temperatura medie pe anotimpuri.

Cel mai bun parc național din Europa se află în Austria

În fruntea listei este Parcul Național Hohe Tauren, o zonă administrată de Clubul Alpin Austriac din regiunea de sud-vest a Austriei.

Este și cel mai mare parc de pe listă deoarece se întinde pe o suprafață de 1.856 km pătrați. Parcul austriac găzduiește aproximativ 15.000 de specii de animale, o treime din totalul din toată Austria. Printre acestea sunt marmote, vulturi bărboși și broaște râioase europene.

În regiune sunt 185 de trasee care traversează 1.100 km. Topul mai arată că parcul are o temperatură medie în august de 11,3 °C, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru vacanța de vară. În plus, parcul are un cost mediu de cazare rezonabil de circa 75 de euro pe noapte.

Peak District din Marea Britanie a ocupat locul al doilea, iar Ecrins din Franța s-a situat pe locul trei. În Top 10 nu se află niciun parc național din Europa de Est. Cele mai apropiate de România sunt parcurile din Croația și Slovenia.

Cele mai bune parcuri naționale din Europa

Hohe Tauern, Austria
Peak District, Marea Britanie
Ecrins, Franța
Jotunheimen, Norvegia
Gran Paradiso, Italia
Triglav, Slovenia
Lacurile Plitvice, Croația
Teide, Spania
Elveția Saxonă, Germania
Thingvellir, Islanda

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