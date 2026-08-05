Rămășițe dintr-o posibilă dronă, recuperate de pe o plajă din Mamaia. Garda de Coastă face verificări

Un obiect care pare să fie un fragment dintr-o dronă a fost descoperit miercuri în apele mării, pe o plajă din nordul stațiunii Mamaia, în zona Loft.

Perimetrul a fost izolat imediat, iar autoritățile au ridicat obiectul pentru a face verificările necesare. Deocamdată, Garda de Coastă nu confirmă oficial că este vorba despre o dronă, însă cercetările sunt în desfășurare.

Fragmentul a fost observat plutind în mare, în zona cluburilor de noapte, între Mamaia și Mamaia Nord. Turiștii au alertat autoritățile, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a face investigații.

Primele informații indică faptul că ar putea fi vorba despre un fragment de dronă, însă nu se știe încă dacă aceasta este de natură civilă sau militară.

Potrivit informațiilor disponibile, obiectul a fost preluat rapid de un echipaj al SRI, iar primele verificări arată că nu avea încărcătură explozivă.

Reprezentanții Gărzii de Coastă spun însă că, în acest moment, nu pot confirma oficial natura obiectului recuperat.

„Momentan se fac verificari, în momentul în care avem mai multe informații vom reveni cu un punct de vedere. Nu putem confirma dacă este vorba despre o dronă sau nu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Andrei Ene.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a precizat că, din primele informații, fragmentul chiar ar proveni de la o dronă și că acesta nu conține componente periculoase.

„Au fost găsite rămășițe dintr-o dronă, fără elemente pirotehnice și nu prezintă niciun pericol. A fost preluată de către Garda de Coastă și a fost deschis dosar penal de către PCA”, a transmis prefectul.