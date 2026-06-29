Unde să mergi în vacanță pentru a evita canicula. Recomandările unui expert

Valuri severe de căldură au lovit Europa în această vară, mulți oameni având dificultăți în a face față temperaturilor toride. Când vine vorba de rezervarea vacanțelor, mulți oameni sunt dornici să se bucure de soarele verii, potrivit Express.

Cu toate acestea, temperaturile excepțional de ridicate i-au pus în dificultate pe turiști în timp ce se aventurează să descopere destinații de pe tot continentul.

Franța și Spania au fost cele mai afectate de recentul val de căldură, fiind deja confirmate sute de decese. Franța a înregistrat săptămâna trecută cea mai caldă zi din istorie, în timp ce Spania a atins cea mai ridicată medie zilnică din 1950, pe măsură ce „cupola de căldură” a creat condiții periculoase în mari părți ale continentului.

Expertul în turism Simon Calder a identificat trei locații din Europa care oferă „garantat” o pauză de la valurile de căldură și asigură o „vacanță răcoroasă”.

Insulele scoțiene

Când a fost întrebat unde ar trebui să călătorească oamenii pentru a evita căldura, Simon a spus: „Ei bine, este foarte simplu, trebuie doar să vă îndreptați spre nord. Scoția, fiind evident mai aproape de Polul Nord, oferă mult mai multe opțiuni răcoroase Dacă mergeți până în Shetland, cel mai nordic arhipelag, vă aflați deja la două treimi din distanța până la Polul Nord. Vă aflați la aceeași latitudine cu Oslo, Stockholm și Helsinki. Veți avea garanția că nu vă va fi prea cald. Aș sugera tuturor să exploreze aceste insule frumoase în miezul verii – acesta este momentul ideal pentru a fi aici, deoarece este aproape perioada soarelui de la miezul nopții”.

Tarifa, sudul Spaniei

Nu toată lumea dorește să se apropie de Polul Nord pentru vacanța de vară, așa că Greg Dickinson, a propus Tarifa, din sudul Spaniei.

Deși se află într-una dintre cele mai calde regiuni ale Spaniei, orașul este situat pe Strâmtoarea Gibraltar și beneficiază de briza Atlanticului. Greg a spus: „Prin urmare, temperatura este cu patru sau cinci grade mai scăzută decât în locuri precum Malaga și Almeria. Sfatul meu pentru un mic microclimat în sudul Spaniei este Tarifa”.

Simon a adăugat: „Sunt atât de fascinat de faptul că poți fi atât de aproape de așa-numita «tigaie a Europei», Sevilla, și totuși să te bucuri de răcoare”.

Pirineii

Pentru cei care doresc în continuare să viziteze Franța și Spania, dar speră să evite temperaturile sufocante, Simon recomandă Pirineii, care formează granița dintre cele două țări.

Simon a sugerat să vă cazați în stațiunile balneare și să explorați zona „după pofta inimii”. El a spus: „Mâncare fantastică, locuri minunate de cazare și garanția că veți fi feriți de căldura excesivă”.