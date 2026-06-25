Șoferii pot strânge amenzi de mii de euro în doar câteva ore. Totul se întâmplă automat

Închirierea unui scuter în orașe precum Roma sau Florența necesită un permis de conducere internațional pentru șoferii care nu sunt cetățeni UE. Lipsa acestuia atrage amenzi considerabile din partea poliției.

Căștile de protecție sunt obligatorii, iar șoferii care conduc fără cască fixată riscă confiscarea imediată a vehiculului. Conducerea în șlapi sau încălțăminte inadecvată, care compromite controlul asupra volanului sau ghidonului, poate fi sancționată cu o amendă de 300 de euro, conform roafly.com.

Cea mai frecventă capcană pentru șoferi rămân însă zonele ZTL, cu acces restricționat în centrele istorice. Trecerea printr-o zonă ZTL fără autorizație este sancționată automat de camerele de trafic, cu amenzi de aproximativ 100-120 de euro pentru fiecare trecere.

Mulți șoferi acumulează, fără să-și dea seama, amenzi de mii de euro într-o singură după-amiază. Verificarea hărților locale și a semnelor de avertizare înainte de a porni la drum poate evita aceste sancțiuni.

Produsele contrafăcute și vandalismul, cele mai grave abateri

Cumpărarea de produse contrafăcute de la vânzători ambulanți este considerată, conform legii italiene, o infracțiune penală gravă. Turiștii prinși cumpărând astfel de produse riscă o amendă de până la 7.000 de euro și până la șase luni de închisoare.

Legea sancționează la fel de sever cumpărătorii și vânzătorii, pentru a proteja industria modei și a artizanatului italian. La fel de dure sunt sancțiunile pentru vandalizarea monumentelor istorice.

Gravarea inițialelor pe Colosseum sau scăldatul în fântâni istorice, precum Fontana di Trevi, atrage arestare imediată. Turistul primește o amendă de minimum 2.000 de euro și o interdicție de a mai intra în oraș.

Reguli privind vapingul, alcoolul și medicamentele

Vapingul este legal în Italia în 2026, dar strict reglementat. Limita de nicotină este de 20 mg/ml, iar rezervoarele de lichid nu pot depăși 2 ml, conform reglementărilor UE.

Folosirea țigării electronice este interzisă în spații publice închise, precum restaurante sau mijloace de transport. Este interzis și vapingul în aer liber în apropierea femeilor însărcinate sau a minorilor, infracțiune sancționată cu o amendă de până la 275 de euro.

Marile orașe italiene aplică interdicții stricte privind alcoolul pe timp de noapte. În Roma, este interzis consumul de alcool din sticle de sticlă pe stradă după ora 22:00, iar orice consum în spații publice este interzis după miezul nopții.

Cei care călătoresc cu medicamente prescrise pot aduce doar o cantitate suficientă pentru 30 de zile. Medicamentele trebuie să fie în ambalajul original, etichetate clar, alături de o copie a rețetei medicale.

Legile locale neobișnuite, dar costisitoare

Multe orașe italiene au introdus reguli specifice pentru a combate supraturismul. În Roma, este interzis să stai, să mănânci sau să bei pe Treptele Spaniole, sub amenzi între 250 și 400 de euro.

În Cinque Terre, turiștii care parcurg traseele montane în șlapi sau sandale riscă amenzi între 50 și 2.500 de euro. Regula a fost introdusă pentru a preveni operațiunile de salvare cu elicopterul a turiștilor răniți.

În Portofino, zăbovirea prelungită pentru selfie-uri în anumite zone ale cheiului poate atrage o amendă de 275 de euro în lunile de vârf ale verii. Pe plajele din Sardinia, construirea de castele mari de nisip sau luarea de nisip ca suvenir este sancționată cu amenzi de până la 3.000 de euro.

Codul vestimentar și eticheta culturală

Plimbarea în costum de baie sau cu pieptul gol prin centrele orașelor este sancționată cu amenzi de până la 500 de euro. Regula se aplică inclusiv în orașe turistice precum Sorrento sau Veneția.

La vizitarea bisericilor, inclusiv a Vaticanului, se aplică un cod vestimentar strict, care impune acoperirea umerilor și a genunchilor. Turiștii care nu respectă această cerință pot fi refuzați la intrare.