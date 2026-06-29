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Folosești ventilatorul în timp ce merge aerul condiționat? Răspunsul îți poate reduce factura la curent

Folosirea simultană a ventilatorului de tavan și a aparatului de aer condiționat poate reduce consumul de energie, dacă sunt respectate câteva reguli simple.
Folosești ventilatorul în timp ce merge aerul condiționat? Răspunsul îți poate reduce factura la curent
Sursa foto: Pixabay/Bruno
Oana Antipa
29 iun. 2026, 21:00, Life-Inedit
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Specialiștii în instalații de climatizare spun că această combinație poate diminua și solicitarea sistemului de răcire, potrivit thespruce.com.

Explicația este că ventilatorul consumă mult mai puțină energie decât un aparat de aer condiționat și ajută la distribuirea uniformă a aerului rece în încăpere.

Cum poți reduce consumul de energie

Experții recomandă creșterea temperaturii setate la aerul condiționat cu câteva grade atunci când funcționează și ventilatorul. În aceste condiții, aparatul va porni mai rar pentru a răci locuința.

Astfel, consumul de energie poate scădea, iar uzura sistemului de climatizare poate fi redusă în timp.

Specialiștii explică faptul că ventilatorul nu răcește aerul din cameră. El creează o senzație de răcoare prin punerea aerului în mișcare.

Ventilatorul trebuie folosit doar când este cineva în cameră

Una dintre cele mai frecvente greșeli este lăsarea ventilatorului pornit într-o încăpere goală.

În această situație, consumul de energie crește inutil, deoarece ventilatorul nu modifică temperatura camerei. Experții recomandă utilizarea lui doar în încăperile ocupate.

Cum obții eficiența maximă

În sezonul cald, paletele ventilatorului trebuie să se rotească în sens invers acelor de ceasornic. Această setare împinge aerul în jos și amplifică senzația de răcoare.

De asemenea, specialiștii recomandă folosirea unei viteze medii. Aceasta este suficientă pentru confort și, în multe cazuri, mai eficientă decât treapta maximă.

Ventilatorul este util mai ales în camerele care se încălzesc mai repede decât restul locuinței.

Poate prelungi durata de viață a aerului condiționat

Potrivit specialiștilor, folosirea corectă a ventilatorului poate reduce numărul ciclurilor de funcționare ale aparatului de aer condiționat.

Acest lucru înseamnă o solicitare mai mică a compresorului, componenta care consumă cea mai multă energie.

În zilele cu temperaturi moderate, ventilatorul poate fi folosit chiar și fără aer condiționat. În combinație cu aerisirea naturală a locuinței, acesta poate menține confortul termic și poate reduce consumul de electricitate în perioadele călduroase.

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