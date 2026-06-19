Plaje cu nisip alb și ape turcoaz. Destinația supranumită „Maldivele Europei” atrage tot mai mulți turiști

Un agent de turism a declarat că Albania ar fi trebuit să devină destinația anului 2026 sau 2027. Spune însă că va mai trece timp până când țara va prinde avânt cu adevărat ca destinație turistică.

Potrivit acestuia, Albania este încă o destinație necunoscută pentru pachetele de vacanță. Va dura puțin timp până când turiștii vor avea încredere să meargă acolo, întrucât țara nu și-a deschis cu adevărat porțile pentru turism de masă.

Albania este pe cale să urmeze traseul unor țări precum Malta, Muntenegru, Kazahstan și Uzbekistan. Aceste destinații s-au confruntat recent cu un aflux de turiști și au dezvoltat o infrastructură mai solidă pentru a face față cererii.

De ce Albania nu oferă încă vacanțe all-inclusive clasice

Agenții de turism precizează că nu recomandă evitarea Albaniei, întrucât țara are deja o anumită infrastructură turistică. Recomandarea lor este însă să fiți realiști în privința tipului de vacanță la care vă puteți aștepta.

Turiștii care preferă trasee turistice neconvenționale au numeroase opțiuni de explorat. Printre acestea se numără drumețiile prin Alpii albanezi și vizitarea orașului Gjirokastër, inclus în patrimoniul UNESCO. Capitala Tirana oferă, de asemenea, muzee, magazine și restaurante pentru o escapadă urbană.

Cei care își imaginează vacanțe cu pachet all-inclusive, similare celor din Portugalia, Spania sau Grecia, ar putea fi dezamăgiți de oferta actuală din Albania.

Ce spune un alt agent de turism despre interesul turiștilor

Un alt agent a declarat că primește multe întrebări despre Albania. El consideră însă că este prea devreme pentru entuziasm excesiv legat de această destinație.

Turiștii preferă în continuare să fie îndrumați spre destinații cunoscute. El a observat un interes puternic pentru Muntenegru, Malta și Madeira, destinații care nu erau neapărat populare în trecut.

Planurile de deschidere a aeroportului din Vlorë ar putea schimba această situație. Deschiderea noului aeroport ar transforma Albania într-o destinație mai viabilă pentru vacanțe all-inclusive, similare celor din Grecia, Insulele Canare și Portugalia.