Ce pește trebuie cumpărat întotdeauna congelat. Recomandările făcute de experți

Când vine vorba de fructele de mare, este adesea mai bine să le cumpărați congelate în loc de proaspete, potrivit bucătarului Isaac Bernal Carbajo.

„La unele specii, congelarea joacă un rol important în siguranța alimentară. Congelarea ajută la reducerea riscului de paraziți, în special Anisakis”, un tip de parazit, adaugă el.

Somon

Experții în pește recomandă renunțarea la somonul proaspăt în favoarea celui congelat, mai ales în extrasezon.

„Congelatul este singura modalitate de a mânca somon autentic de sezon de vârf în februarie”, spune o vânzătoare de pește certificată din Irlanda. De obicei, somonul este recoltat la sfârșitul primăverii sau începutul toamnei.

În plus, dacă îl țineți la congelator, vă asigurați că vă puteți bucura de această proteină bogată în omega-3, chiar dacă nu ați avut timp să cumpărați un file proaspăt. potrivit sursei.

Pollocul din Alaska

Cunoscut și sub numele de pollock din Pacific sau pollock de culoare albă, el se găsește în oceanele Pacificului de Nord și Atlanticului de Nord-Vest.

„Acești pești albi slabi se congelează perfect și reprezintă secretul comerțului cu pește”, spune unul din experți.

Ton

„Congelarea rapidă ajută la păstrarea calității sale, îmbunătățind în același timp siguranța alimentară”, potrivit unuia dintre experții citați de sursă.

Cod

„Codul se congelează excepțional de bine datorită structurii sale ferme și capacității sale de a-și păstra o mare parte din textură după ce este decongelat corespunzător”, spune unul din experți.

Creveți

Nu în ultimul rând, creveții sunt „aproape toți congelați pe mare și oricum dezghețați, așa că creveții «proaspeți» sunt doar creveți congelați mai vechi”, potrivit unuia dintre experții menționați de sursă.

Chiar dacă credeți că cumpărați creveți proaspeți, probabil că nu este așa. „În multe cazuri, aceștia sunt procesați și congelați la scurt timp după ce sunt prinși, ceea ce ajută la păstrarea calității lor”, a adăugat expertul.

Cea mai simplă metodă de a dezgheța peștele congelat este să îl puneți la frigider peste noapte. Dacă uitați să faceți acest lucru, îl puteți dezgheța rapid sigilându-l într-o pungă de plastic și punându-l în apă rece. Asigurați-vă doar că schimbați apa la fiecare jumătate de oră pentru a reduce riscul de toxiinfecție alimentară, mai arată sursa.