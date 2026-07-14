Ce vedete vor participa la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale. Anunțul FIFA

Cupa Mondială din 2026, prezentată drept cea mai lungă din istorie, se încheie duminică, 19 iulie, pe stadionul din New Jersey. Ceremonia de închidere va începe cu 90 de minute înainte de începerea finalei, dar porțile stadionului se vor deschide cu câteva ore înainte.

Spectatorii se vor bucura de experiențe exclusive și de divertisment înaintea meciului, scrie Marca.

Jennifer Hudson, câștigătoare a premiilor Emmy, Grammy și Oscar, va interpreta imnul național al Statelor Unite. Evenimentul va reuni, de asemenea, personalități de renume mondial precum Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams sau IShowSpeed, care vor susține spectacole în cadrul ceremoniei. Printre numele anunțate se numără și Tom Cruise.

Line-up-ul va fi completat de alți artiști și invitați speciali, care vor fi anunțați pe măsură ce se apropie data evenimentului.

„Evenimentul va trezi aceeași emoție cu care a fost întâmpinată lumea la ceremoniile de deschidere din Canada, Mexic și Statele Unite și va închide cercul Cupei Mondiale din 2026”, a declarat Heimo Schirgi, directorul de operațiuni al Cupei Mondiale FIFA 2026.