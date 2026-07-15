Prima pagină » Știri externe » Vicepreședinta Argentinei atacă Anglia înaintea semifinalei Cupei Mondiale: „Pirați uzurpatori”

Vicepreședinta Argentinei atacă Anglia înaintea semifinalei Cupei Mondiale: „Pirați uzurpatori”

Victoria Villarruel a publicat un mesaj cu puternică încărcătură politică înaintea duelului dintre Argentina și Anglia din semifinalele Cupei Mondiale, făcând referire la disputa privind Insulele Falkland și la simbolurile fotbalului Argentinian.
Vicepreședinta Argentinei atacă Anglia înaintea semifinalei Cupei Mondiale: „Pirați uzurpatori”
Sursa foto: Facebook/Victoria Villarruel
Oana Antipa
15 iul. 2026, 13:41, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Semifinala Cupei Mondiale dintre Argentina și Anglia, programată miercuri, este precedată de un publicarea unor mesaje cu încărcătură politică. Vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a publicat pe rețeaua X un mesaj în care a legat confruntarea sportivă de disputa istorică dintre cele două țări privind Insulele Falkland, denumite Malvine de Argentina.

„Mâine jucăm împotriva piraților uzurpatori. Nu este un meci oarecare”, a scris Villarruel.

Oficialul argentinian a afirmat că nu intenționează să fie „politic corectă” și a susținut că meciurile împotriva Angliei au întotdeauna o semnificație care depășește sportul.

„Împotriva englezilor este întotdeauna ceva mai mult. Este vorba despre Malvine, despre Diego, despre ultimul Mondial al lui Leo și despre a-i opri pe invadatori”, a transmis vicepreședinta Argentinei, făcând referire la Insulele Malvine, la Diego Maradona și la Lionel Messi.

Mesajul se încheie cu apelul: „Hai, Argentina! Pentru că până la ultima suflare vom revendica ceea ce este al nostru.”

Rivalitate cu rădăcini istorice

Confruntările dintre Argentina și Anglia sunt considerate printre cele mai încărcate emoțional din fotbalul mondial, pe fondul războiului din 1982 pentru controlul Insulelor Falkland (Malvine), conflict câștigat de Regatul Unit, dar asupra căruia Argentina continuă să își revendice suveranitatea.

Rivalitatea sportivă s-a amplificat la Cupa Mondială din 1986, când Diego Maradona a marcat celebrul gol cu mâna, rămas în istorie sub numele de „Mâna lui Dumnezeu”, dar și unul dintre cele mai spectaculoase goluri din istoria competiției, în sferturile de finală câștigate de Argentina cu 2-1.

Referirea la „ultima lui Leo” este interpretată ca o aluzie la posibilitatea ca actuala Cupă Mondială să fie ultimul turneu final al lui Lionel Messi.

Declarația poate amplifica tensiunile

Mesajul vicepreședintei Argentinei vine cu doar câteva ore înaintea semifinalei și introduce o dimensiune politică într-un meci deja considerat unul dintre cele mai sensibile din fotbalul internațional.

Semifinala dintre Anglia și Argentina este una dintre cele mai așteptate confruntări ale turneului, rivalitatea dintre cele două reprezentative fiind alimentată atât de istoria sportivă, cât și de contextul geopolitic care continuă să marcheze relațiile dintre cele două state.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
GSP.ro
Cine are de câștigat din declarația controversată a ambasadorului german în Republica Moldova? Ștefan Popescu explică contextul declarației
Gandul
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
Libertatea
Fermierul de 119 ani care ar putea deveni cel mai bătrân om din lume. Merge singur, joacă domino și are o dietă surprinzător de simplă
CSID
Programul Rabla 2026: Tot ce trebuie să știi! Când începe, ce acte îți trebuie, câți bani primești și cine se poate înscrie
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da