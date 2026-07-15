Vicepreședinta Argentinei atacă Anglia înaintea semifinalei Cupei Mondiale: „Pirați uzurpatori”

Semifinala Cupei Mondiale dintre Argentina și Anglia, programată miercuri, este precedată de un publicarea unor mesaje cu încărcătură politică. Vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a publicat pe rețeaua X un mesaj în care a legat confruntarea sportivă de disputa istorică dintre cele două țări privind Insulele Falkland, denumite Malvine de Argentina.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

„Mâine jucăm împotriva piraților uzurpatori. Nu este un meci oarecare”, a scris Villarruel.

Oficialul argentinian a afirmat că nu intenționează să fie „politic corectă” și a susținut că meciurile împotriva Angliei au întotdeauna o semnificație care depășește sportul.

„Împotriva englezilor este întotdeauna ceva mai mult. Este vorba despre Malvine, despre Diego, despre ultimul Mondial al lui Leo și despre a-i opri pe invadatori”, a transmis vicepreședinta Argentinei, făcând referire la Insulele Malvine, la Diego Maradona și la Lionel Messi.

Mesajul se încheie cu apelul: „Hai, Argentina! Pentru că până la ultima suflare vom revendica ceea ce este al nostru.”

Rivalitate cu rădăcini istorice

Confruntările dintre Argentina și Anglia sunt considerate printre cele mai încărcate emoțional din fotbalul mondial, pe fondul războiului din 1982 pentru controlul Insulelor Falkland (Malvine), conflict câștigat de Regatul Unit, dar asupra căruia Argentina continuă să își revendice suveranitatea.

Rivalitatea sportivă s-a amplificat la Cupa Mondială din 1986, când Diego Maradona a marcat celebrul gol cu mâna, rămas în istorie sub numele de „Mâna lui Dumnezeu”, dar și unul dintre cele mai spectaculoase goluri din istoria competiției, în sferturile de finală câștigate de Argentina cu 2-1.

Referirea la „ultima lui Leo” este interpretată ca o aluzie la posibilitatea ca actuala Cupă Mondială să fie ultimul turneu final al lui Lionel Messi.

Declarația poate amplifica tensiunile

Mesajul vicepreședintei Argentinei vine cu doar câteva ore înaintea semifinalei și introduce o dimensiune politică într-un meci deja considerat unul dintre cele mai sensibile din fotbalul internațional.

Semifinala dintre Anglia și Argentina este una dintre cele mai așteptate confruntări ale turneului, rivalitatea dintre cele două reprezentative fiind alimentată atât de istoria sportivă, cât și de contextul geopolitic care continuă să marcheze relațiile dintre cele două state.