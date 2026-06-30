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Sorana Cîrstea, calificare în turul al doilea la Wimbledon după o victorie în două seturi cu Sara Bejlek

Jucătoarea română Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 17 și ocupanta locului 18 WTA, s-a calificat marți în turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, după ce a învins-o pe cehoaica Sára Bejlek (locul 45 WTA), scor 6-1, 7-6 (8-6).
Sorana Cîrstea, calificare în turul al doilea la Wimbledon după o victorie în două seturi cu Sara Bejlek
sursă foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
30 iun. 2026, 21:30, Sport
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Românca a dominat categoric primul set, adjudecat în doar 27 de minute. În actul secund, Cîrstea a avut nevoie de tie-break pentru a închide partida, după ce a ratat o oportunitate când a servit la scorul de 6-5.

În plus, Cîrstea a avut încă trei șanse consecutive de a închide partida irosite în tie-break, Bejlek egalând de la 6-3 pentru româncă. Sorana Cîrstea s-a impus, în cele din urmă, cu 8-6, avansând în turul secund.

Cîrstea a fructificat patru dintre cele șapte mingi de break avute, în timp ce Bejlek a concretizat doar două din opt.

Românca a salvat șase dintre cele opt mingi de break împotriva sa și a câștigat 53,1% din totalul punctelor disputate (69 din 130).

La serviciu, Sorana a avut un procentaj de 70,3% al primului serviciu, câștigând 67,3% dintre punctele jucate cu prima minge.

Deși a comis șase duble greșeli, a compensat prin eficiența la fileu, unde a câștigat 18 din cele 24 de puncte disputate (75%), și prin cele 22 de lovituri direct câștigătoare, în timp ce adversara a reușit 19.

În turul al doilea, Cîrstea o va întâlni pe australianca Kimberly Birrell (locul 72 WTA), care a trecut în primul tur de Alina Korneeva, scor 6-3, 0-6, 6-2.

În urma rezultatelor din primul tur, Sorana Cîrstea a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul principal de simplu de la Wimbledon, după eliminările jucătoarelor Jaqueline Cristian, Irina-Camelia Begu și Elena-Gabriela Ruse.

Cea mai bună performanță a Soranei Cîrstea la Wimbledon rămâne calificarea în turul al treilea, fază pe care a atins-o de cinci ori de-a lungul carierei, cel mai recent în 2023.

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