Sorana Cîrstea, calificare în turul al doilea la Wimbledon după o victorie în două seturi cu Sara Bejlek

Românca a dominat categoric primul set, adjudecat în doar 27 de minute. În actul secund, Cîrstea a avut nevoie de tie-break pentru a închide partida, după ce a ratat o oportunitate când a servit la scorul de 6-5.

În plus, Cîrstea a avut încă trei șanse consecutive de a închide partida irosite în tie-break, Bejlek egalând de la 6-3 pentru româncă. Sorana Cîrstea s-a impus, în cele din urmă, cu 8-6, avansând în turul secund.

Cîrstea a fructificat patru dintre cele șapte mingi de break avute, în timp ce Bejlek a concretizat doar două din opt.

Românca a salvat șase dintre cele opt mingi de break împotriva sa și a câștigat 53,1% din totalul punctelor disputate (69 din 130).

La serviciu, Sorana a avut un procentaj de 70,3% al primului serviciu, câștigând 67,3% dintre punctele jucate cu prima minge.

Deși a comis șase duble greșeli, a compensat prin eficiența la fileu, unde a câștigat 18 din cele 24 de puncte disputate (75%), și prin cele 22 de lovituri direct câștigătoare, în timp ce adversara a reușit 19.

În turul al doilea, Cîrstea o va întâlni pe australianca Kimberly Birrell (locul 72 WTA), care a trecut în primul tur de Alina Korneeva, scor 6-3, 0-6, 6-2.

În urma rezultatelor din primul tur, Sorana Cîrstea a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul principal de simplu de la Wimbledon, după eliminările jucătoarelor Jaqueline Cristian, Irina-Camelia Begu și Elena-Gabriela Ruse.

Cea mai bună performanță a Soranei Cîrstea la Wimbledon rămâne calificarea în turul al treilea, fază pe care a atins-o de cinci ori de-a lungul carierei, cel mai recent în 2023.