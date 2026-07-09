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Jorge Martin, liderul MotoGP, explică de ce a ales Yamaha: Cea mai bună decizie pentru familia mea

Liderul Campionatului Mondial de motociclism viteză - MotoGP, Jorge Martin, a vorbit joi pentru prima dată despre decizia de a părăsi Aprilia la finalul sezonului și de a concura din 2027 pentru Yamaha, spunând că nu a fost o decizie dificilă.
Jorge Martin, liderul MotoGP, explică de ce a ales Yamaha: Cea mai bună decizie pentru familia mea
sursă foto: captură video
Petre Apostol
09 iul. 2026, 16:33, Sport
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„Sunt fericit. Întotdeauna iau deciziile pe care le consider cele mai bune pentru mine și pentru familia mea. Dar, sincer, în acest an am o oportunitate foarte bună cu Aprilia, o mare provocare în față și sunt foarte concentrat pe prezent. Vom vedea în viitor ce îmi va aduce această nouă motocicletă, însă acum sunt concentrat doar pe Aprilia”, a declarat Jorge Martin, campionul mondial din 2024, într-o conferință premergătoare etapei din Germania, programată în weekend.

Întrebat dacă a fost o decizie ușoară să semneze cu Yamaha, în contextul în care constructorul japonez traversează un sezon dificil înaintea schimbării regulamentului tehnic din 2027, liderul MotoGP a răspuns fără ezitare.

„Da. Asta este tot ce pot spune”, a afirmat Martin.

Lider în MotoGP, dar conștient că mai are de lucru

Jorge Martin a comentat și situația din campionat înaintea Marelui Premiu al Germaniei, după un weekend solid la Assen.

„Etapa de la Assen a fost foarte bună, a fost un weekend solid. Am avut un start bun și am condus cursa, dar nu am avut ritmul necesar. Trebuie să ne îmbunătățim viteza, pentru că fără viteză nu ai nicio șansă să câștigi curse, iar fără victorii nu poți lupta pentru titlu”, a explicat el.

Pilotul spaniol a recunoscut că încă îi lipsește constanța în ceea ce privește performanțele.

„Sunt circuite pe care mă simt foarte bine încă de la început și altele pe care întâmpin multe dificultăți. Trebuie să găsim mai mult echilibru, iar aici este o oportunitate excelentă să regăsesc acele senzații. Este un circuit care îmi place foarte mult și cred că totul poate veni mai natural”, a spus Martin.

Înaintea etapei de la Sachsenring, liderul clasamentului consideră că un loc pe podium ar reprezenta un rezultat bun.

„Un podium ar fi o țintă foarte bună, dar cel mai important lucru este să îmbunătățim senzațiile pe motocicletă”, a încheiat Jorge Martin.

Martin a preluat conducerea clasamentului general după etapa trecută. Pilotul Aprilia are 193 de puncte, fiind urmat de colegul său de echipă, Marco Bezzecchi, cu 186 de puncte.

Pilotul echipei legendarului Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), completează podiumul provizoriu, cu 177 de puncte.

Campionul mondial en-titre, Marc Marquez (Ducati), ocupă locul 5, cu 153 de puncte.

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