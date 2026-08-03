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Surorile Williams vor juca împreună la dublu la Cincinnati Open

Serena și Venus Williams au primit un wild card pentru proba de dublu de la Cincinnati Open, turneu programat în această lună.
Surorile Williams vor juca împreună la dublu la Cincinnati Open
Iulian Moşneagu
03 aug. 2026, 22:04, Sport
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Surorile Williams ar fi trebuit să joace împreună și la Wimbledon, în luna iunie, însă Serena s-a retras din competiție după ce a acuzat o problemă la genunchi, potrivit BBC.

Jucătoarea în vârstă de 44 de ani s-a accidentat în timpul meciului pierdut în trei seturi în fața australiencei Maya Joint, în primul tur al probei de simplu.

Participarea la turneul WTA 1000 din Ohio, programat în perioada 11-23 august, ar putea reprezenta un pas spre revenirea Serenei la US Open. Aceasta nu a mai jucat la turneul de la New York din 2022.

Ultimul turneu de Grand Slam al anului începe pe 23 august.

Serena și Venus Williams au câștigat împreună 14 titluri de Grand Slam la dublu și trei medalii olimpice de aur.

Cele două surori nu au mai evoluat împreună la dublu de la US Open 2022 și vor juca pentru prima dată ca pereche la Cincinnati.

Venus Williams, în vârstă de 46 de ani, a primit și un wild card pentru tabloul de simplu al competiției.

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