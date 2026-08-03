Jerome France a devenit primul pilot din istorie care pleacă acasă cu Trofeul Sinaia

La volanul prototipului Nova NP01, pilotul stabilit în România de peste două decenii a fost cel mai rapid în ambele manșe oficiale de concurs. În prima urcare, acesta a înregistrat timpul de 1:26,687, îmbunătățind cu 0,120 secunde recordul de 1:26,807 stabilit în antrenamentele oficiale.

În manșa secundă, France a oprit cronometrul la 1:27,894 și a obținut din nou cel mai bun timp. Cu un rezultat cumulat de 2:54,581, pilotul a încheiat competiția pe prima poziție a clasamentului general. Emil Ghinea s-a clasat al doilea, cu timpul total de 2:56,939, la 2,358 secunde de câștigător. Poziția a treia i-a revenit lui Dragoș Savloschi, cu 3:01,840.

Aproximativ 20.000 de spectatori la Trofeul Sinaia

Un total de 89 de piloți au luat startul la ediția din acest an a Trofeului Sinaia. Aproximativ 20.000 de spectatori au fost prezenți de-a lungul celor două zile de competiție.

La Categoria I, cea dedicată turismelor, victoria i-a revenit lui Costel Cășuneanu, urmat de Radu Benea și Lucian Răduț. Categoria II a avut același clasament ca la Open. La Categoria III s-a impus din nou Dominic Marcu, în timp ce Bogdan Popescu și Horia Platona au completat podiumul.

Primul pilot care intră definitiv în posesia trofeului

Prin succesul obținut în acest an, după victoriile din 2024 și 2025, Jerome France a devenit primul pilot din istoria modernă a competiției care câștigă etapa de la Sinaia de trei ori consecutiv și pleacă acasă cu acest trofeu unic.

Nimeni nu a mai reușit o astfel de performanță în istoria competiției, care a debutat în urmă cu aproape un secol. Potrivit regulamentului special al evenimentului, pilotul care obține trei victorii consecutive sau cinci victorii în total intră definitiv în posesia Trofeului Sinaia.

Noul record reprezintă o îmbunătățire de 3,477 secunde față de timpul de 1:30,164 stabilit de același pilot în manșa de concurs a ediției din 2025. Performanța completează palmaresul lui Jerome France în motorsportul românesc. În ultimii șase ani, acesta a cucerit șase titluri naționale: trei în Campionatul Național de Super Rally, în sezoanele 2021, 2022 și 2023, și trei la viteză în coastă, în 2023, 2024 și 2025.

În acest moment, France este lider autoritar al clasamentului și se apropie rapid de al patrulea titlu de campion la viteză în coastă.

Ediția din 2026 a Trofeului Sinaia s-a desfășurat în memoria lui Marin Dumitrescu și a reprezentat etapa a cincea a Campionatului Național de Viteză în Coastă. Următoarea etapă va avea loc în perioada 12-13 septembrie, la Râșnov.