Canova Racing merge la Trofeul Sinaia pentru a-și apăra pozițiile fruntașe în Campionatul Național de Viteză în Coastă

Trofeul Sinaia, una dintre cele mai spectaculoase și dificile etape din Campionatul Național de Viteză în Coastă, va reuni în acest weekend 89 de piloți pe celebrul Drum Regal. Printre concurenți se vor afla și reprezentanții echipei timișorene Canova Racing, Radu Benea și Nicolas Benea, care își propun să adune puncte importante în lupta pentru obiectivele din acest sezon.

Chiar dacă traseul de la Sinaia nu este considerat cel mai favorabil pentru configurația mașinilor cu care concurează, cei doi piloți spun că vor încerca să profite de fiecare manșă pentru a rămâne în lupta pentru pozițiile fruntașe ale campionatului.

Radu Benea își apără poziția de lider

Campionul absolut en-titre la turisme, Radu Benea, ajunge la Sinaia din postura de lider al Categoriei I, după un început de sezon în care a stabilit de trei ori recordul traseului la categoria turismelor în primele patru etape ale campionatului.

Pilotul timișorean va lua startul la volanul unui Ferrari 488 Challenge și spune că obiectivul principal este menținerea avantajului din clasament.

„Sinaia este unul dintre cele mai frumoase, dar și cele mai dificile trasee din campionat. Știm că nu este etapa care ne avantajează cel mai mult, însă obiectivul este să adunăm cât mai multe puncte și să ne păstrăm poziția de lider. Vom da totul pe fiecare manșă”, a declarat Radu Benea.

Nicolas Benea, printre revelațiile sezonului

La doar 18 ani, Nicolas Benea traversează primul sezon la volanul unui Seat Cupra TCR și ocupă locul al doilea în clasamentul Grupei 3, într-o competiție în care au punctat până acum 18 piloți.

Tânărul pilot afirmă că etapa de la Sinaia reprezintă o nouă oportunitate de a acumula experiență și de a-și consolida poziția în clasament.

„Pentru mine este încă un sezon de acomodare cu Seat-ul Cupra TCR și fiecare etapă înseamnă experiență. Sunt bucuros că sunt pe locul doi în Grupa 3 și vreau să rămân acolo. Sinaia va fi o provocare, dar voi încerca să scot maximum din mașină și din mine”, a spus Nicolas Benea.

Aproape 90 de piloți, la startul etapei

Trofeul Sinaia 2026 este una dintre cele mai așteptate etape ale sezonului, atât datorită traseului spectaculos care urcă spre Castelul Peleș, cât și nivelului ridicat al competiției. Organizatorii au anunțat participarea a 89 de piloți, iar peste 15.000 de spectatori sunt așteptați pe marginea traseului pe parcursul celor două zile de concurs.