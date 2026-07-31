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Volei Alba Blaj transferă de la campioana României: libero-ul sloven Anja Mazej

Vicecampioana României la volei feminin, CSM Volei Alba Blaj, a anunțat, vineri, transferul libero-ului sloven Anja Mazej, campioană în sezonul trecut al Diviziei A1 alături de CSO Voluntari.
Volei Alba Blaj transferă de la campioana României: libero-ul sloven Anja Mazej
sursă foto: Volei Alba Blaj
Petre Apostol
31 iul. 2026, 13:51, Sport
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În vârstă de 26 de ani și cu o înălțime de 1,70 m, Mazej vine la Blaj după un sezon reușit, în care a cucerit titlul național cu formația ilfoveană și a contribuit la calificarea reprezentativei Sloveniei în finala European League.

Internaționala slovenă a mai evoluat în carieră pentru formațiile slovene SIP Šempeter și OK Gen-I Volley Nova Gorica. Dar, a jucat și în Italia, la Igor Gorgonzola Novara, club care a câștigat Cupa CEV în 2025, după o finală disputată chiar împotriva echipei din Alba Blaj.

Transferul Anjei Mazej vine la o zi după ce CSM Volei Alba Blaj a anunțat și cooptarea în lot a unei internaționale bulgare de la o altă rivală din campionatul românesc, Radostina Marinova. Jucătoarea bulgară a evoluat în sezonul trecut la Dinamo București, care a încheiat pe locul 3 în campionat.

În vârstă de 27 de ani, Marinova a fost principala realizatoare a formației din Șoseaua Ștefan cel Mare și a încheiat campionatul pe locul al patrulea în clasamentul celor mai bune marcatoare din Divizia A1, cu 346 de puncte în 25 de meciuri.

Volei Alba Blaj urmărește revenirea în fruntea competiției naționale, după ce a pierdut, în sezonul trecut, finala disputată cu CSO Voluntari în patru partide.

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