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Identitate nouă pentru Federația Internațională de Tenis. Plan ambițios de dezvoltare a sportului la nivel global

Federația Internațională de Tenis (ITF), organismul care guvernează tenisul mondial din 1913, și-a schimbat oficial denumirea în World Tennis, marcând începutul unei noi etape în istoria acestui sport.
Identitate nouă pentru Federația Internațională de Tenis. Plan ambițios de dezvoltare a sportului la nivel global
sursă foto: World Tennis
Petre Apostol
25 iun. 2026, 12:56, Sport
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Anunțul a fost făcut joi, iar noua identitate vine la pachet cu o strategie pe termen lung menită să asigure dezvoltarea sustenabilă a tenisului la nivel mondial. Totodată, se dorește extinderea accesului la tenis pentru persoane de toate vârstele și nivelurile de pregătire.

Într-o scrisoare deschisă semnată de președintele World Tennis, David Haggerty, și directorul executiv Ross Hutchins, noua organizație s-a angajat să reinvestească în tenis cel puțin 85% din veniturile generate anual în următorii zece ani. Fondurile vor fi direcționate în principal către cele 214 federații naționale afiliate, printre care se numără și România.

„Astăzi avem oportunitatea de a ne redefini rolul în centrul tenisului mondial și de a ne reafirma angajamentul pentru un viitor puternic și sustenabil al acestui sport extraordinar. World Tennis reflectă cine suntem, amprenta noastră globală și mandatul nostru unic”, a declarat David Haggerty.

Noua strategie este construită în jurul a cinci priorități majore: creșterea participării la tenis, dezvoltarea viitoarelor generații de campioni, consolidarea competițiilor pe echipe naționale, adaptarea sportului la cerințele viitorului și atragerea unor investiții suplimentare.

Obiectiv: creștere cu peste 30% a numărului de practicanți

Unul dintre cele mai ambițioase obiective anunțate de World Tennis este creșterea numărului de practicanți la nivel mondial de la 106 milioane în prezent la 140 de milioane până în 2035, ceea ce ar reprezenta o creștere de peste 30%.

De asemenea, organizația și-a reafirmat rolul de administrator al principalului circuit de dezvoltare pentru tinerii jucători, World Tennis Tour, care cuprinde anual aproximativ 1.850 de turnee masculine și feminine. Acest circuit reprezintă principala cale de acces către competițiile ATP, WTA și turneele de Grand Slam.

World Tennis va continua să organizeze competiții de referință precum Cupa Davis, Billie Jean King Cup, World Team Cup, precum și întrecerile mondiale de tenis în scaun rulant și beach tennis, acestea reprezentând totodată și căi de calificare pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice.

„Tenisul poate deschide o lume a oportunităților atât pe teren, cât și în afara lui, indiferent cine ești sau de unde vii. Vom fi curajoși în acțiunile noastre pentru a stimula creșterea globală, pentru a crea mai multe oportunități și pentru a investi mai mult la toate nivelurile sportului”, a afirmat Ross Hutchins, directorul executiv al World Tennis.

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