Roger Federer revine pe teren. Fostul campion va participa la un eveniment special la US Open

Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA) a anunțat că evenimentul, intitulat „Roger Federer: An Icon Returns to New York”, va avea loc pe 25 august, pe arena Arthur Ashe Stadium, potrivit Forbes.

Federer, câștigător a 20 de titluri de Grand Slam, s-a retras din activitate în 2022. El este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului.

Alături de alte legende ale tenisului

Elvețianul va participa la eveniment alături de fostul său rival Andy Roddick, campion la US Open în 2003.

De asemenea, pe teren vor fi prezenți și foștii campioni Andre Agassi și John McEnroe.

Organizatorii au precizat că seara va fi dedicată celebrării carierei lui Federer și a contribuției sale la tenisul mondial.

Revenire pe arena marilor succese

Ultima apariție a lui Federer la US Open a avut loc în 2019.

El a câștigat de cinci ori turneul de la New York și rămâne singurul jucător care a obținut cinci titluri consecutive la simplu masculin, între 2004 și 2008.

Într-un mesaj transmis după anunț, Federer a declarat că US Open ocupă un loc special în cariera sa.

„US Open a fost întotdeauna unul dintre cele mai speciale turnee pentru mine. Multe dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele au avut loc la New York”, a afirmat fostul tenismen.

Acesta a adăugat că îi este dor de atmosfera competiției și de energia publicului din Arthur Ashe Stadium.

„Sunt nerăbdător să revăd fanii și să mă bucur de o seară specială alături de Andy, Andre și John”, a spus Federer.

Omagiu pentru una dintre marile figuri ale tenisului

Președintele USTA, Brian Vahaly, a declarat că revenirea lui Federer reprezintă un moment important pentru fanii tenisului.

Potrivit acestuia, moștenirea lăsată de fostul campion elvețian la US Open va rămâne relevantă pentru generațiile viitoare.

Federer urmează să fie inclus în International Tennis Hall of Fame în 2026, o recunoaștere a uneia dintre cele mai de succes cariere din istoria sportului.