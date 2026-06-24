Aveuro International investește într-o nouă fabrică la Câmpina și va crea peste 80 de locuri de muncă

Noua unitate de producție va completa facilitățile existente și va permite companiei să își diversifice gama de produse. Pe lângă activitatea actuală, care include fabricarea de microbuze pentru transport școlar, turistic și pentru persoane cu mobilitate redusă, Aveuro International intenționează să intre și pe segmentul autobuzelor de mari dimensiuni.

Extinderea este susținută de un parteneriat strategic cu un producător chinez de șasiuri, colaborare în cadrul căreia este dezvoltat un autobuz de 12 metri destinat transportului public. Proiectul se află în prezent în etapa de prototip, urmând ca testele și omologările necesare să fie finalizate înainte de lansarea producției de serie.

Reprezentanții companiei estimează că transferul activității în noua fabrică va avea loc până la mijlocul anului 2027. Până atunci, eforturile sunt concentrate pe dezvoltarea noului model de autobuz și pe pregătirea infrastructurii necesare pentru producția la scară largă.

Investiția va avea un impact semnificativ asupra economiei locale, prin crearea a peste 80 de locuri de muncă, majoritatea în zona de producție și asamblare. Noua fabrică va contribui la consolidarea poziției companiei pe piața românească și la creșterea capacității de export.

Prin această investiție, Aveuro International urmărește să își extindă prezența în industria vehiculelor de transport persoane și să valorifice oportunitățile oferite de cererea în creștere pentru soluții moderne și eficiente de mobilitate. Dezvoltarea noii fabrici reprezintă un pas important în strategia de creștere și modernizare a companiei, contribuind la extinderea capacităților de producție și la consolidarea prezenței Aveuro International pe piața vehiculelor destinate transportului de persoane.