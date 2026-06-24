Prima pagină » Comunicate » Aveuro International investește într-o nouă fabrică la Câmpina și va crea peste 80 de locuri de muncă

Aveuro International investește într-o nouă fabrică la Câmpina și va crea peste 80 de locuri de muncă

Aveuro International, producător român de vehicule speciale cu sediul în Câmpina, pregătește o investiție importantă care va contribui la extinderea capacității de producție și la dezvoltarea pieței locale a vehiculelor pentru transport de persoane. Compania construiește o nouă fabrică, proiect susținut prin fonduri europene, care va genera peste 80 de noi locuri de muncă în următorii ani.
Aveuro International investește într-o nouă fabrică la Câmpina și va crea peste 80 de locuri de muncă
Departamentul Economic
24 iun. 2026, 19:19, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noua unitate de producție va completa facilitățile existente și va permite companiei să își diversifice gama de produse. Pe lângă activitatea actuală, care include fabricarea de microbuze pentru transport școlar, turistic și pentru persoane cu mobilitate redusă, Aveuro International intenționează să intre și pe segmentul autobuzelor de mari dimensiuni.

Extinderea este susținută de un parteneriat strategic cu un producător chinez de șasiuri, colaborare în cadrul căreia este dezvoltat un autobuz de 12 metri destinat transportului public. Proiectul se află în prezent în etapa de prototip, urmând ca testele și omologările necesare să fie finalizate înainte de lansarea producției de serie.

Reprezentanții companiei estimează că transferul activității în noua fabrică va avea loc până la mijlocul anului 2027. Până atunci, eforturile sunt concentrate pe dezvoltarea noului model de autobuz și pe pregătirea infrastructurii necesare pentru producția la scară largă.

Investiția va avea un impact semnificativ asupra economiei locale, prin crearea a peste 80 de locuri de muncă, majoritatea în zona de producție și asamblare. Noua fabrică va contribui la consolidarea poziției companiei pe piața românească și la creșterea capacității de export.

Prin această investiție, Aveuro International urmărește să își extindă prezența în industria vehiculelor de transport persoane și să valorifice oportunitățile oferite de cererea în creștere pentru soluții moderne și eficiente de mobilitate. Dezvoltarea noii fabrici reprezintă un pas important în strategia de creștere și modernizare a companiei, contribuind la extinderea capacităților de producție și la consolidarea prezenței Aveuro International pe piața vehiculelor destinate transportului de persoane.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Va susține AUR învestirea unui Guvern Grindeanu în Parlament? Răspunsul lui George Simion, exclusiv la Gândul
Gandul
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Cancan
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport
BNR pune în circulație noi bancnote în România. Ce se schimbă pe banii care vor ajunge în portofelele românilor
Libertatea
Creierul poate crea noi conexiuni și după 80 de ani. Vlad Ciurea explică ce obiceiuri mențin mintea tânără
CSID
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da