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Venezuela a semnat un contract cu o mare companie americană pentru reconstrucția sistemului său electric

Venezuela a semnat un acord cu gigantul american General Electric pentru reabilitarea rețelei sale electrice îmbătrânite, a anunțat luni președinta interimară Delcy Rodriguez.
Venezuela a semnat un contract cu o mare companie americană pentru reconstrucția sistemului său electric
Sursa foto: iStock
Laurentiu Marinov
16 iun. 2026, 04:21, Știri externe
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Parteneriatul încheiat de Venezuela ar trebui să permită „recuperarea a 1.000 de megawați în primele 24 de luni și a peste 5.000 de megawați în total pe parcursul a patru ani”, a declarat Rodriguez în timpul unei ceremonii la palatul prezidențial, potrivit Le Figaro.

„În prezent, producem 12.000 de megawați și consumăm 14.000” pe zi, a declarat pentru AFP deputatul opoziției Ezio Angelini, adăugând că înainte ca chavismul să ajungă la putere, Venezuela producea 20.000.

Pe 7 mai, consumul de energie electrică a atins cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani, la 15.579 de megawați, potrivit guvernului.

Venezuela a restructurat sectorul energetic

Țara a întreprins o restructurare profundă, în special în sectorul energetic, de la capturarea liderului Nicolás Maduro de către Statele Unite în ianuarie. Însă experții avertizează că pentru a-și reînvia principala activitate, și anume industria petrolieră, va fi necesară modernizarea rețelei electrice.

„Acesta este un pas istoric”, a declarat Delcy Rodriguez. Timp de șase săptămâni, General Electric a efectuat o „analiză foarte precisă, foarte meticuloasă a sistemului electric național, atât în ​​ceea ce privește generarea hidroelectrică, cât și cea termică”.

Cea mai mare parte a țării suferă de pene zilnice de curent, care pot dura până la 10 ore. Capitala, Caracas, mult timp cruțată, a fost, de asemenea, afectată recent. Naționalizarea sectorului de către guvernul chavista în 2007 a exclus 14 companii, dintre care unele operau cu capital străin. Parlamentul a început la începutul lunii lucrările la o reformă pentru redeschiderea sectorului către operatorii privați.

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